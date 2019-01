Starker Rückreiseverkehr führte zu beträchtlichen Staus in Tirol

Innsbruck – Starker Rückreiseverkehr, verbunden mit zum Teil winterlichen Fahrverhältnissen, hat am Mittwoch zu beträchtlichen Staus und Verkehrsbehinderungen in Tirol geführt. Auf der Fernpassstraße (B179) standen die Autos in Richtung Deutschland etwa rund drei Stunden im Stau, sagte ein Sprecher des ÖAMTC.

In umgekehrter Fahrtrichtung mussten sich die Autofahrer Mittwochnachmittag rund zwei Stunden lang gedulden, hieß es. Staus wurden unter anderem auch auf der Inntalautobahn (A12), der Loferer Straße (B178) sowie der Paß-Thurn-Straße (B161) gemeldet.

Starker Rückreiseverkehr aus den Skigebieten

Die beträchtlichen Staubildungen liegen laut dem ÖAMTC-Sprecher in erster Linie an dem starken Rückreiseverkehr aus den Skigebieten. Die winterlichen Fahrverhältnisse würden erschwerend hinzukommen. Die Situation werde sich voraussichtlich vor dem frühen Mittwochabend nicht verbessern. „Wir haben eigentlich erst für das Wochenende mit einem derart starken Rückreiseverkehr gerechnet. Dass dies bereits jetzt der Fall ist, kommt für uns sehr überraschend“, so der ÖAMTC-Sprecher. (APA, TT.com)