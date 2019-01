Hohe Parkstrafen am Sillside-Areal sorgen für Unmut

Von Michael Domanig

Innsbruck – Das „Sillside-Area­l“ in Innsbruck mit Kletterzentrum, Skate- und Leichtathletikhalle wird bestens genutzt – ebenso der dortige Parkplatz, vor allem abends. Für heftige Kritik bei den Nutzern sorgen jedoch immer wieder die hohen Strafgebühren auf diesem Privatparkplatz. So klagte eine Mutter, die mit ihren Kindern einen Kletterkurs besucht hatte, kürzlich per Leserbrief an die TT über eine 40-Euro-Strafe für ein abgelaufenes Parkticket. Wütend ist auch ein Zirler: Sein Sohn besuchte dieser Tage das Kletterzentrum und stellte sein Auto am voll besetzten Parkplatz außerhalb der markierten Parkflächen ab. Die Folge: saftige 75 Euro Strafe trotz gültigen Parktickets.

„Das Vergehen ist da“, gesteht der Zirler ein, aber 75 Euro seien „völlig überzogen“. Sein Sohn habe weder einen Behindertenparkplatz zugeparkt noch irgendjemanden blockiert. „In der städtischen Kurzparkzone komme ich mit 25 Euro Strafe viel günstiger weg.“ „Absolut unverständlich“ sei auch, dass die Innsbrucker Immobiliengesellschaft (IIG) als Vermieterin des Kletterzentrums die Parkraumüberwachung am Areal an eine Privatfirma aus Wien übertragen habe.

IIG-Geschäftsführer Franz Danler schickt voraus, dass man sich hinsichtlich der Parkgebühren „am öffentlichen Gut orientiert“ habe, das Parken sei hier für einen Privatparkplatz vergleichsweise günstig – am Wochenende sogar gratis. Zudem strafe man nicht sofort, bei der Überschreitung der Parkzeit gelte eine Toleranz von zehn Minuten. Auch habe man bei den Strafhöhen versucht, „sachlich zu differenzieren“: Wer sich „wild“ hinstelle, also außerhalb der Bodenmarkierungen, zahle mehr – gerade weil die Parkplätze am Areal zu gewissen Zeiten sehr gefragt seien. Gebühren und Strafen seien klar ausgeschildert, ergänzt Danler, ebenso, dass es sich um einen Privatparkplatz handle. Dazu habe man auch die Bodenmarkierungen farblich anders gestaltet als in den städtischen Kurzparkzonen.

Für Betroffene seien die Strafen klarerweise „immer zu hoch“ – aber der Parkraum müsse auch kontrolliert werden und das sei eben mit gewissem (Kosten-)Aufwand verbunden. Die Wiener Firma habe seinerzeit das beste Angebot gelegt, ergänzt er.

Danler gesteht aber zu, dass die aktuelle Situation „teilweise nicht ganz zufriedenstellend ist“. Daher wolle man „überlegen, ob es für die Bewirtschaftung insgesamt eine andere, bessere Lösung gibt“. Dies wolle man auch mit den Mietern und Vereinen besprechen. Denkbar wäre etwa eine Schrankenanlage, so Danler.

Genau das wäre für Reini Scherer, Geschäftsführer des Kletterzentrums, die beste Lösung. Entweder sollte eine Anpassung an die städtischen Kurzparkzonen kommen oder eben ein Schranken: „Dann fahren die Leute ein, gehen klettern und zahlen am Ende einfach für die Zeit, die sie dort waren.“ Ab nächster Woche stehe eine zweiwöchige Testphase mit einem öffentlichen Bus an, der direkt über den Parkplatz fährt. „Danach sind sowieso Gespräche mit IIG, OSVI GmbH und allen Mietern vor Ort geplant.“ Zurzeit bekomme man Kritik der Nutzer jedenfalls als Erstes ab – obwohl man für den Parkplatz ja gar nicht zuständig ist.

Das Thema beschäftigt auch die Stadtpolitik: FP-Klubobmann Markus Lassenberger möchte heute im Gemeinderat einen Antrag zur Parkraumbewirtschaftung am Sillside-Areal einbringen; „Wir haben schon im Oktober von ersten Fällen gehört.“ Mit dem Antrag wollen die Blauen erreichen, dass BM Georg Will­i mit der IIG verhandelt und dort letztlich keine höheren Gebühren bei Überschreitungen gezahlt werden als sonst in Kurzparkzonen.