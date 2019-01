Tramlinien ins O-Dorf nahmen feierlich Fahrt auf

Innsbruck – Nach über acht Jahren Planungs- und Bauzeit ist es nun so weit: Die neuen Tramlinien 2 und 5 verbinden ab sofort das Olympische Dorf mit der Technik und der Peerhofsiedlung im Westen Innsbrucks – und ersetzen damit die bisherige Buslinie O. Gestern wurde der neue Streckenabschnitt feierlich in Betrieb genommen, heute ist bereits der neue Fahrplan in Kraft.

Es war die größte Öffi-Investition der letzten Jahrzehnte in Innsbruck: Neben fast zwölf Kilometern an neuen Gleisen musste dabei u. a. auch eine Straßenbahnbrücke über den Inn errichtet werden. Land und Stadt investierten in In­frastruktur und Fahrzeuge bislang ca. 290 Mio. Euro.

Politik und IVB – und wohl auch viele Fahrgäste – freuen sich über die deutlich größere Förderkapazität der Tram gegenüber den Bussen und den erhöhten Fahrkomfort. Doch in der Bevölkerung stößt die Ablöse der Linie O durch die beiden Tramlinien teils auch auf Kritik: Anrainerin Gabriela Haller aus Neu-Rum weist etwa darauf hin, dass das „Einzugsgebiet“ des O „viel größer“ gewesen sei. Vor allem die östlichste Haltestelle (Neu-Rum Kirche) in der Innstraße hätten sehr viele Leute genützt – um das dortige Seniorenheim zu besuchen oder im Gewerbegebiet einzukaufen. Die neue Endhaltestelle der Linie 2 in der Josef-Kerschbaumer-Straße sei davon ca. 650 m Fußweg entfernt. Zwar bestehe noch die Buslinie T, doch die fahre nur halbstündlich. Nachteile gebe es auch für Bewohner am Kugelfangweg oder in der Kajetan-Sweth-Straße, die vom O direkt „bedient“ wurden.

Sie könne alle, die sich „über einen etwas längeren Fußweg ärgern, gut verstehen“, meint Mobilitätsstadträtin Uschi Schwarzl. „Ich ersuche aber um etwas Geduld. Die IVB werden die neue Situation selbstverständlich genau beobachten und gemeinsam mit dem VVT – es geht ja auch um Gebiete außerhalb des Stadtgebietes – Anpassungen vornehmen, wenn sie sich als notwendig herausstellen.“ Längerfristig gebe es in Neu-Rum durch die Regionalbahn, die ja bis Rum weitergezogen wird, natürlich auch wieder ein näher gelegenes Angebot. Generell würden durch die neue Tram deutlich mehr Menschen ein viel besseres Angebot als bisher bekommen. (md)