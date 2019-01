Navis – Am Dienstagnachmittag ist in Navis ein Schneebrett abgegangen und hat den talaufwärts führenden Fahrstreifen der Naviser Landesstraße verschüttet. Gegen 17.50 Uhr wurde auf einer Länge von ca. 25 Metern die Straße in einer Höhe von zwei Metern bedeckt.

Personen kamen keine zu Schaden. Die Aufräumarbeiten konnten durch das Baubezirksamt Matrei a. B. rasch durchgeführt und die Straße wieder freigegeben werden. (TT.com)