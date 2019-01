Semesterferien im Osten sorgen für Staus im Westen

Innsbruck – Autofahrern in Westösterreich wird am Samstag voraussichtlich viel Geduld abverlangt. In Wien und Niederösterreich beginnen für fast 450.000 Schüler die Semesterferien, was zu einem konzentrierten Aufbruch in die Skigebiete führt.

Der Urlauberverkehr aus Ostösterreich trifft auf die Skifahrer, die für einen Tag oder das Wochenende Richtung Pisten unterwegs sind. Auch in Teilen von Tschechien und in den drei deutschen Bundesländern Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern beginnen die Winterferien.

Hauptbetroffen sind erfahrungsgemäß die Westautobahn - Staus drohen dort vor allem im Großraum Salzburg -, die Tauernautobahn von Salzburg in den Pongau sowie die Inntalautobahn in Tirol und die Rheintalautobahn in Vorarlberg. Daneben werden Kolonnen auf der Arlberg-Schnellstraße (S16) unterwegs sein, ebenso auf der Fernpassstrecke (B179), im Zillertal (B169) und auf der Loferer (B178) sowie der Pinzgauer Straße (B311). Auch in der Obersteiermark sind Staus zu befürchten, und zwar im Ennstal sowie auf der Pyhrnautobahn.