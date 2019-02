Lawine auf Brennerstraße: „Leitplanke hat uns das Leben gerettet“

Matrei am Brenner – Glück im Unglück hatte ein 37-jähriger Wipptaler, als am Freitag eine Lawine auf die Brennerstaße abging. Alexander Kraler und ein 39-jähriger Arbeitskollege waren mit dem Auto auf dem Weg in die Arbeit nach Innsbruck. Die Straßenmeisterei war zu dieser Zeit bei Mühlbachl mit der Schneeärumung beschäftigt und bat die beiden mit dem Auto langsam zu fahren.

Kurz darauf, gegen 8 Uhr, sah Kraler eine Lawine auf die Straße zurollen. Ein zehn Meter breites Schneebrett hatte sich rund 30 Meter oberhalb der Brennerstraße gelöst. „Ich stieg aufs Gas und wir kamen gerade noch rechtzeitig daran vorbei“, erzählt der 37-jährige Tiroler - doch die Erleichterung darüber währte nur kurz. Das Fahrzeug wurde gleich darauf von weiteren Schneemassen erfasst und das Auto teilverschüttet.

- zeitungsfoto.at

„Die Leitplanke hat uns das Leben gerettet“, berichtet Kraler der Tiroler Tageszeitung mitgenommen, „sonst wären wir in die Sillschlucht mitgerissen worden.“ Die beiden Wipptaler blieben wie durch ein Wunder unverletzt und konnten sich selbst durch das Fenster aus dem Auto befreien. „Aber wir standen unter Schock“. so Kraler.

Die Arbeiter der Straßenmeisterei hätten den Vorfall beobachtet und dann die Einsatzkräfte alarmiert und die B 182 wurde zwischen Schönberg und Matrei in beide Richtungen gesperrt. Noch sei die Situation zwischen Matrei und Schönberg zu gefährlich, erklärte Alfons Rastner, Bürgermeister von Mühlbachl der TT. Die Sperre werde deshalb voraussichtlich am Samstag gegen 8 Uhr früh nach der Morgenkontrolle der Lawinenkommission aufgehoben. Alexander Kraler und seinen Arbeitskollegen brachte am Freitag nichts mehr in die Arbeit. „Wir feiern heute unseren zweiten Geburtstag.“ (vags)