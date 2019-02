Chaos am Brenner hält an: Autos müssen nach Innsbruck zurück

Bozen – Massive Schneefälle haben am Samstag für ein Verkehrschaos am Brenner gesorgt. Die Südtiroler Brennerautobahn A22 musste wegen Lawinengefahr und hängen gebliebener Lkw komplett gesperrt werden. Weil auch die Brennerstaatsstraße (SS12) und die Brennerstraße (B182) wegen Lawinengefahr nicht passierbar waren, ging am Brenner gar nichts mehr.

Samstagvormittag wurde die Autobahn ab Klausen in Richtung Norden gesperrt, später auch in Richtung Süden. Laut Autobahnpolizei sei sie mittlerweile einspurig geöffnet worden, damit sei dem Chaos aber kaum Herr zu werden.

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Die Brenner Staatsstraße auf italienischer Seite sei nach wie vor bis auf unbestimmte Zeit gesperrt.

Auf der A13 auf Tiroler Seite ist es deshalb zu erheblichen Staus von ca. 15 Kilometern Länge gekommen. Betroffene berichteten, dass es zu den Sperren zunächst keinerlei Info auf den so genannten Verkehrsbeeinflussungsanlagen über der Autobahn gegeben habe.

Auf Höhe Nösslach bei der ASFINAG. - TT/Daum

Verkehrsumleitungen auf österreichischer Seite

Laut Asfinag gab es laut 13.15 Uhr kein Weiterkommen mehr, weshalb Pkw und Lkw bis 7,5 Tonnen derzeit an den Anschlussstellen Brenner Nord, Nösslach, Matrei sowie an der Mautstelle Schönberg von der Polizei umgeleitet und wieder in Richtung Innsbruck zurückgeschickt werden. Lkw über 7,5 Tonnen müssen die Dauer der Sperre abwarten. Seit Stunden gibt es bereits umfangreiche Verkehrsbehinderungen auf italienischer Seite aufgrund der Schneefälle der vergangenen Stunden, weshalb die Umleitung des Verkehrs bereits auf österreichischer Seite erfolgt. Die Dauer der Sperre ist laut Asfinag und Autobahnpolizei derzeit nicht absehbar.

Die Lawine ging zwischen Sterzing und dem Brenner ab, als die Autobahn bereits gesperrt war. Auch im Sarntal hinter Weißenbach ging eine Lawine von größerem Ausmaß ab. Wegen der heftigen Schneefälle in der gesamten Region Trentino Südtirol kam es zudem zu beträchtlichen Problemen im Bahnverkehr. Etliche Züge fielen aus.

In Nacht auf Samstag fielen in Südtirol stellenweise bis zu 80 Zentimeter Neuschnee. Besonders betroffen war Sterzing. Derzeit herrscht zweithöchste Lawinenwarnstufe „4“. Meteorologen rechneten in den kommenden Tagen aber mit einer Wetterbesserung.

Zivilschutz rät zu späterer Abreise

Der Südtiroler Zivilschutz hat indes Touristen im Pustertal und den Seitentälern geraten, ihre Abreise später anzutreten. Keinesfalls soll auf die Brennerautobahn (A22) gefahren werden, hieß es in einer Aussendung. Dringlichste Aufgabe sei derzeit, die Insassen hängen gebliebener Fahrzeuge zu versorgen.

Die Brennerautobahn bleibe bis auf Weiteres gesperrt. Touristen sollten sich vor der Abfahrt bei der Verkehrsmeldezentrale über die Straßenverhältnisse informieren.

Auf der Bahnverbindung über den Brenner bot sich das gleiche Bild. Wegen der Witterung waren laut ÖBB zwischen Brenner und Steinach am Brenner keine Fahrten möglich. Fernverkehrszüge verkehrten auf dieser Strecke daher nur bis bzw. ab Innsbruck Hbf. Zudem war die Einrichtung eines Schienenersatzverkehrs wegen der Straßenverhältnisse nicht möglich.

Zudem habe wegen der kritischen Situation auf vielen Straßen auch kein Schienenersatzdienst mit Bussen eingerichtet werden können. Da für heute, Samstag, und am Sonntag weitere Schneefälle angekündigt waren, war auch für Sonntag noch mit Einschränkungen im Bahnverkehr sowie insgesamt im öffentlichen Nahverkehr zu rechnen.

Über 450 Mitarbeiter des Straßendiensts waren in der Nacht auf Samstag mit rund 220 Schneeräumfahrzeugen im Einsatz. Dabei wurden 2.500 Tonnen Salz gestreut, um Eisbildung auf den Straßen zu verhindern. Hängen gebliebene Schwerfahrzeuge ohne Winterausrüstung behinderten die Arbeit der Einsatzkräfte vielerorts, hieß es. (TT.com/APA)