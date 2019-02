Schneechaos am Brenner: Sperre der Autobahn aufgehoben

Bozen — Massive Schneefälle und erhöhtes Verkehrsaufkommen haben am Samstag für einen regelrechten Verkehrskollaps am Brenner gesorgt. Die A13 und die A 22 in Richtung Süden waren bis in die Nacht auf Sonntag gesperrt. Tausende standen im Stau. Kurz vor Mitternacht konnte die Sperre zwischen Klausen und Sterzing aufgehoben werden. Es war aber weiterhin mit Stau zu rechnen. Zudem schneite es erneut stark, vor Schneeglätte wurde gewarnt. Wie die Polizei in der Nacht auf Sonntag mitteilte, wurde auch die Brennerstraße B182 zwischen der Stefansbrücke und der Kreuzung B182/B183 nach einem Erdrutsch bis Sonntagfrüh (mindestens 8.00 Uhr) gesperrt.

Am Samstag gab es kein Durchkommen in Richtung Süden. Der Stau war mehr als 25 Kilometer lang. Viele stellten sich darauf ein, die Nacht in ihren Fahrzeugen zu verbringen.

"Wir stehen seit 10 Uhr hier im Stau, jetzt ist es fast 20 Uhr", schilderte ein Betroffener, der unmittelbar beim Ort Brenner stand, im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung online. Hin und wieder gehe es ein paar Meter weiter, dann passiere aber wieder lange nichts. Die Lage sei sehr problematisch, Information gebe es weit und breit keine. "Das ist eigentlich das Schlimmste", so der Deutsche. Es sei niemand da, den man fragen könnte, Infotafeln seien auch keine vorhanden. "Wir haben in der ganzen Zeit ein Polizeiauto gesehen und einen Hubschrauber", so der Urlauber, der auf der Autobahn eigentlich "nur" bis zur Abfahrt Bruneck wollte.

Betreuungsstellen in Innsbruck: Mehr als 400 Schüler versorgt

Die Stadt Innsbruck richtete am Abend Betreuungsstellen für all jene ein, die nicht mehr in Richtung Brenner fahren konnten. In der Olympiaworld wurden acht Busse mit rund 400 Schülern an Bord untergebracht. Im Fahrtechnikzentrum fanden rund 30 Personen Unterkunft. Auch in der Turnhalle in Sterzing am Brenner kümmerten sich Helfer um rund 30 Schüler, die in einem Bus in Richtung Italien unterwegs waren. Laut Aussendung der Tiroler Polizei wurden auch an den Autobahnraststätten für die Versorgung von Reisenden gesorgt.

Die angespannte Situation am Brenner hatte zu einem kurzfristigen Einlenken in der Tiroler Verkehrspolitik geführt. Das Amt der Tiroler Landesregierung hat sich aufgrund der angespannten Lage auf der A22 in Südtirol dazu entschlossen, die Beschränkungen für Schwerfahrzeuge (Wochenendfahrverbot, IGL-Nachtfahrverbot, sektorales Fahrverbot) auf der Inntal- und Brennerautobahn bis auf weiteres aufzuheben.

Stau auf der A13 bei Nösslach in Richtung Süden. - zeitungsfoto.at/Liebl

Sperre ursprünglich wegen Lawinengefahr

Die Südtiroler Brennerautobahn A22 musste ursprünglich wegen Lawinengefahr und hängen gebliebener Lkw gesperrt werden. Mitarbeiter des Straßendienstes, der Verkehrspolizei, Techniker und Hilfskräfte waren stundenlang damit beschäftigt, Schwerfahrzeuge freizubekommen, die wegen mangelhafter Ausrüstung steckengeblieben waren. Die Situation spitzte sich dann noch durch einen medizinischen Notfall zu: Im Bereich Brennersee versuchten Rettungskräfte, einen Lkw-Fahrer zu reanimieren. Der Mann verstarb jedoch noch an Ort und Stelle.

Weil auch die Brennerstaatsstraße (SS12) und die Brennerstraße (B182) wegen Lawinengefahr nicht passierbar waren, ging am Brenner folglich gar nichts mehr.

Auch auf der Tiroler Seite der A13 kam es rasch zu erheblichen Staus. Betroffene berichteten, dass es zu den Sperren zunächst keinerlei Informationen auf den so genannten "Verkehrsbeeinflussungsanlagen" über der Autobahn gegeben hätte.

Auf Höhe Nösslach bei der ASFINAG. - TT/Daum

Asfinag empfiehlt Ausweichen über Salzburg (A10)

Am Nachmittag wurde der Brennerpass komplett für den Verkehr gesperrt, es gab kein Durchkommen mehr in Richtung Italien. Alle Fahrzeuge, die in Richtung Brenner unterwegs waren, wurden schon bei Matrei-Steinach von der Autobahn abgeleitet. Die Asfinag empfahl kurzzeitig ein großräumiges Ausweichen über Salzburg (A10).

Der Südtiroler Zivilschutz hatte am Nachmittag bekannt gegeben, dass die Brennerautobahn (A22) auf der Nordspur zwischen Sterzing und Brenner wieder für alle Fahrzeuge frei befahrbar sei. Gesperrt blieb die Nordspur jedoch ab der Einfahrt Bozen Süd. Die Brennerautobahngesellschaft war bemüht, die Autobahn Richtung Norden auch in diesem Abschnitt wieder freizubekommen. Die Südspur war hingegen durchgehend befahrbar, wurde aber auch von Schwerfahrzeugen genutzt, die Richtung Norden unterwegs waren.

Auf unbestimmte Zeit ist nach wie vor die Brenner Staatsstraße auf italienischer Seite gesperrt. Alle Orte im Wipptal sind über die Brennerbundesstraße erreichbar. Nur Italien ist weder über die Autobahn noch über die Brennerstaatsstraße erreichbar, da diese von italienischer Seite gesperrt wurden.

Verkehrsumleitungen auf österreichischer Seite

Seit ca. 13 Uhr werden Pkw und Lkw bis 7,5 Tonnen an den Anschlussstellen Brenner Nord, Nösslach, Matrei sowie an der Mautstelle Schönberg von der Polizei umgeleitet und wieder in Richtung Innsbruck zurückgeschickt . Lkw über 7,5 Tonnen müssen die Dauer der Sperre abwarten.

Die Lawine ging zwischen Sterzing und dem Brenner ab, als die Autobahn bereits gesperrt war. Auch im Sarntal hinter Weißenbach ging eine Lawine von größerem Ausmaß ab. Wegen der heftigen Schneefälle in der gesamten Region Trentino Südtirol kam es zudem zu beträchtlichen Problemen im Bahnverkehr. Etliche Züge fielen aus.

In Nacht auf Samstag fielen in Südtirol stellenweise bis zu 80 Zentimeter Neuschnee. Besonders betroffen war Sterzing. Derzeit herrscht zweithöchste Lawinenwarnstufe „4". Meteorologen rechneten in den kommenden Tagen aber mit einer Wetterbesserung.

Zivilschutz rät zu späterer Abreise

Der Südtiroler Zivilschutz hat indes Touristen im Pustertal und den Seitentälern geraten, ihre Abreise später anzutreten. Keinesfalls soll auf die Brennerautobahn (A22) gefahren werden, hieß es in einer Aussendung. Dringlichste Aufgabe sei derzeit, die Insassen hängen gebliebener Fahrzeuge zu versorgen.

Die Brennerautobahn bleibe bis auf Weiteres gesperrt. Touristen sollten sich vor der Abfahrt bei der Verkehrsmeldezentrale über die Straßenverhältnisse informieren.

Kein Weiterkommen mit der Bahn

Auf der Bahnverbindung über den Brenner bot sich das gleiche Bild. Wegen der Witterung waren laut ÖBB zwischen Brenner und Steinach am Brenner keine Fahrten möglich. Fernverkehrszüge verkehrten auf dieser Strecke daher nur bis bzw. ab Innsbruck Hauptbahnhof. Zudem war die Einrichtung eines Schienenersatzverkehrs wegen der Straßenverhältnisse nicht möglich.

Zudem habe wegen der kritischen Situation auf vielen Straßen auch kein Schienenersatzdienst mit Bussen eingerichtet werden können. Da für Samstag und Sonntag weitere Schneefälle angekündigt waren, war auch für Sonntag noch mit Einschränkungen im Bahnverkehr sowie insgesamt im öffentlichen Nahverkehr zu rechnen.

Über 450 Mitarbeiter des Straßendiensts waren in der Nacht auf Samstag mit rund 220 Schneeräumfahrzeugen im Einsatz. Dabei wurden 2500 Tonnen Salz gestreut, um Eisbildung auf den Straßen zu verhindern. Hängen gebliebene Schwerfahrzeuge ohne Winterausrüstung behinderten die Arbeit der Einsatzkräfte vielerorts, hieß es. (TT.com, APA)