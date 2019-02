Südtiroler Brennerautobahn und Brenner Staatsstraße gesperrt

Bozen – Wegen einer Lawine zwischen Sterzing und dem Brenner-Pass ist die Südtiroler Brennerautobahn (A22) in beide Fahrtrichtungen geschlossen worden. Dies teilte die Autobahngesellschaft am Samstag mit. Samstagvormittag wurde die Autobahn ab Klausen in Richtung Norden gesperrt, später auch in Richtung Süden. Laut Verkehrspolizei ist die Brenner Staatsstraße auf italienischer Seite ebenfalls bis auf unbestimmte Zeit gesperrt. Auf der A22 auf Tiroler Seite ist es deshalb zu erheblichen Staus gekommen. Laut Augenzeugen gebe es bisher keinerlei Info auf den Verkehrshinweistafeln, dass es ab dem Brenner kein Durchkommen gibt.

Die Lawine ging zwischen Sterzing und dem Brenner ab, als die Autobahn bereits gesperrt war. Auch im Sarntal hinter Weißenbach ging eine Lawine von größerem Ausmaß ab. Wegen der heftigen Schneefälle in der gesamten Region Trentino Südtirol kam es zudem zu beträchtlichen Problemen im Bahnverkehr. Etliche Züge fielen aus.

In Nacht auf Samstag fielen in Südtirol stellenweise bis zu 80 Zentimeter Neuschnee. Besonders betroffen war Sterzing. Derzeit herrscht zweithöchste Lawinenwarnstufe „4“. Meteorologen rechneten in den kommenden Tagen aber mit einer Wetterbesserung. (TT.com/APA)