Stauchaos am Brenner: „Sehenden Auges ins Chaos“ gefahren

Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Oberst Markus Widmann, Leiter der Verkehrsabteilung, gab sich gestern im Gespräch mit der TT zum Stillstand auf der Brennerautobahn nachdenklich. Seit 2002 sei er nun Verkehrspolizist und habe einen solch problematischen Stau, verbunden mit Umleitung und Unterbringung von Verkehrsteilnehmern, noch nie erlebt.

Wie die Brennerautobahn AG übt auch Widmann Kritik an Verkehrsteilnehmern. In Südtirol war diese am Samstag vor allem gegen Lkw-Lenker mit unzureichender Winterausrüstung gerichtet. Diese hätten teils noch ohne Rücksicht auf Verluste versucht, vor dem Wochenendfahrverbot nach Italien zu kommen. Dabei seien dann viele stecken geblieben. Andere hätten entgegen dem Verbot dann überholt und hätten wenig später mit ihrem Lkw auch noch die Überholspur blockiert.

Widmann: „Wir führen in Nordtirol intensive Kontrollen durch. Rund 98 Prozent der Lkw verfügen dabei über Winterausrüstung und Ketten – ob sie die Fahrer aus Ostländern aber auch anlegen können oder ob die Ketten noch in Ordnung sind, kann freilich nicht kontrolliert werden. Im Grunde können jedoch fünf von 500 Lkw ein solches Stauereignis auslösen, wenn sie durch fehlende Fahrpraxis im Gebirge auch noch quer zur Fahrbahn stehen und so weitere Räumung verunmöglichen.“

Für Kopfschütteln sorgten bei Widmann viele der involvierten Pkw-Fahrer. So habe es schon früh mit Bayern und Südtirol einen „sehr regen Austausch zwischen Polizei und Politik gegeben“. Das habe dazu geführt, dass ab 8 Uhr (Lkw) und 13.00 Uhr (Pkw) schon ab Bayern und in ganz Tirol vor der Sperre des Brenners gewarnt worden war. „Trotzdem riss der Verkehr nicht ab. Die Leute steuerten trotz Überkopfwarnung, Verkehrsfunk und Navi direkt in den Stillstand“, so Widmann. Dies betrifft übrigens auch Motorradfahrer, die im Winter unbedingt zu einem Biker-Treffen wollten. Als man die Pkw Richtung Norden zurückdirigierte, erntete die Polizei teils auch noch Unverständnis und Diskussionen.