Tirol weist Schuld an Brenner-Chaos zurück: “Billiger Populismus“

Von Benedikt Mair

Innsbruck — Von Blockabfertigungen bis zu sektoralen Fahrverboten — nicht ohne Stolz blickt Tirols Landesregierung immer wieder auf die zur Verringerung des Schwerverkehrs gesetzten Maßnahmen. Da wirkt die Kritik Thomas Baumgartners wie ein Schlag in die Magengrube. Denn der Chef des italienischen Frächterverbandes Anita glaubt, dass die „Lkw-Blockadepolitik" Tirols schuld an dem Megastau auf der Brennerautobahn am Wochenende gewesen ist. Sowohl Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) als auch die zuständige Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe (Grüne) weisen das aufs Schärfste zurück.

Baumgartner sagt der Tiroler Tageszeitung, dass „nicht der Schneefall extrem gewesen ist, sondern die Belastung und die Umstände für die Lkw-Lenker, die durch die Tiroler Verkehrspolitik entstehen". Wegen der ausgedehnten Nachtfahrverbote am Wochenende würde sich das Verkehrsaufkommen auf wenige Stunden am Samstagmorgen konzentrieren. „Wenn die Lastwagen flüssig fahren könnten, dann gäbe es solche Probleme nicht", meint der Frächter-Chef.

Auch an der Tatsache, dass auf italienischer Seite die Autobahn nicht vom Schnee befreit werden konnte, sei laut Baumgartner schlussendlich Tirol schuld: „Wie seit langer Zeit der Fall, bildete sich Freitagabend wegen des Nachtfahrverbots, das nun auch auf Samstagfrüh ausgedehnt wurde, eine lange Kolonne von Lkw auf der südlichen Seite des Brenners. Wegen der Präsenz der Lkw auf der rechten Spur war eine optimale Straßensäuberung auf der Autobahnstrecke nicht möglich."

Wie berichtet, hat massiver Schneefall am Samstag für ein Verkehrschaos auf beiden Seiten des Brenners gesorgt. Die Südtiroler Brennerautobahn A22 musste wegen Lawinengefahr und hängen gebliebener Lkw komplett gesperrt werden. Auch die Brenner-Staatsstraße und die Brennerstraße waren nicht passierbar.

Für Landeshauptmann Günther Platter zeigt das Verhalten des Frächterverbandes einmal mehr, dass „die Probleme lieber auf seine Nachbarn geschoben werden, anstatt die offensichtlichen Ursachen aufzuarbeiten. Mit den Maßnahmen Tirols hing das entstandene Chaos auf jeden Fall nicht zusammen."

Vielmehr sei es auf italienischer Seite nicht gelungen, ausreichend für die Räumung der Nordspur der Brennerautobahn zu sorgen, betont Platter. „Die Konsequenz war, dass auch die Autobahn in Richtung Süden gesperrt wurde, um die auf der Gegenspur hängen gebliebenen Lkw zu bergen und abzuleiten."

Einen Dank richtet der Landeshauptmann an die Hilfsorganisationen — das Rote Kreuz und andere Partner hätten so rasch wie möglich Räumlichkeiten zur Unterbringung gestrandeter Reisender organisiert. „Dieser unermüdliche Einsatz hat den Menschen in dieser Situation Sicherheit und Hilfe geboten."

Mit Unverständnis reagiert Landeshauptmannstellvertreterin und Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe auf die Worte des Vorsitzenden des Frächterverbandes: „Die Kritik von Thomas Baumgartner an den Lkw-Fahrverboten ist billiger Populismus." Außerdem würde sie jeder Sachlichkeit entbehren. Denn laut Felipe habe gerade die Situation am vergangenen Wochenende bewiesen, wie wichtig es sei, auf einen fließenden Verkehr zu achten. Ein Eindämmen des Lkw-Aufkommens garantiere genau das. Zudem vergesse Baumgartner, dass Tirol, nach Absprache mit Südtirol, die Fahrverbote ausgesetzt habe, damit sich die Verhältnisse südlich des Brenners wieder normalisieren können.

„Gegenseitige Schuldzuweisungen bringen jedenfalls gar nichts", sagt Felipe. Bevor Schlüsse gezogen werden, müsse das Stau-Wochenende analysiert werden.

Nach einer landesinternen Untersuchung, in die auch die Einsatzorganisationen wie Polizei und Straßendienst integriert werden sollen, wird auch gemeinsam mit Südtirol und dem Trentino die Lage evaluiert. Am Freitag ist ein Treffen zwischen Vertretern der drei Euregio-Länder anberaumt, bei dem die Gründe für den Verkehrsstillstand aufgearbeitet werden sollen. Über die genauen Tagesordnungspunkte der Gespräche ist noch nichts bekannt.

Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) sieht es ähnlich wie Tirols Landeshauptmannstellvertreterin. „Das Chaos am Wochenende ist nicht schönzureden", gesteht er unumwunden ein. „Schuldzuweisungen bringen aber niemandem etwas." Für Kompatscher zeigt der Kollaps jedoch einmal mehr, dass die Brennerautobahn „an ihre Belastungsgrenze geraten ist". Südtirols Landeschef ist sich sicher, dass dem Problem nur mit einer Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Schiene entgegengetreten werden kann.