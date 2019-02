L76 heute Abend wieder frei

Fließ – Als am Sonntag, 10. Februar, rund 100 Tonnen Fels und Erdreich im Steinschlagschutznetz bei Fließ/Urgen landeten, musste die Landecker Straße L76 gesperrt werden. Heute Donnerstag in den Abendstunden wird sie laut Günther Heppke vom Baubezirksamt Imst wieder geöffnet. „Der Schutzzaun war schwerer beschädigt, als wir zunächst erwartet haben“, sagte Heppke am Mittwoch. „Die nötigen Ersatzteile konnten nicht sofort geliefert werden. Aber inzwischen ist alles wieder repariert.“ (hwe)