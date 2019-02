Ski-WM bis Heimreisen: Tirol steht staureiches Wochenende bevor

Innsbruck – Wer am Wochenende mit dem Auto in Tirol unterwegs ist, sollte eines unbedingt mit im Gepäck haben: Einen langen Geduldsfaden. Strahlender Sonnenschein am Samstag und Sonntag dürfte Wintersportbegeisterte zwar freuen, aber für den Weg in die Skigebiete sollte daher auch mehr Zeit eingeplant werden.

Weil die Ferien in Oberösterreich, der Steiermark und in Teilen der Niederlande zu Ende gehen, sie aber in einzelnen deutschen Bundesländern beginnen, kündigt sich zudem ein Urlauberschichtwechsel an. Heißt übersetzt: Vor allem an den Grenzübergängen ist mit Wartezeiten mit zu rechnen.

Die klassischen Nadelöhre werden sein:

➤ Inntalautobahn (A12) | vor allem an der Grenze in Kufstein bis nach Wiesing

➤ Brennerautobahn (A13)

➤ Fernpassstraße (B179) | vor allem zwischen Nassereith und Füssen (Grenztunnel Vils/Füssen, Lermoosertunnel)

➤ Loferer Straße (B178) | vor allem zwischen dem Steinpass und Wörgl

➤ Eibergstraße (173) | vor allem zwischen Kufstein und Söll

➤ Achenseestraße (B181)

➤ Zillertalstraße (B169) | vor allem vor dem Brettfalltunnel

Vor den Tunnelportalen ist eine Blockabfertigung ab dem frühen Vormittag sehr wahrscheinlich.

Sperren in Innsbruck und Seefeld

Aber auch die An- und Abreise zur Nordischen Ski-WM sorgt für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Großraum Innsbruck und rund um Seefeld.

Auf lange Staus sollten sich Autofahrer daher auf der Seefelder Straße (B177), allen voran zwischen Zirl und Scharnitz – Stichwort Zirler Berg – gefasst machen. Die sportlichen Wettkämpfe bringen auch Straßensperren mit sich. So ist etwa die Möserer Straße (L36) noch bis zum 3. März jeweils von 8 bis 18 Uhr nicht passierbar. Dies gilt auch für die Anschlussstelle Seefeld/Süd, Seefeld/Nord wiederum ist rund um die Uhr gesperrt. Da auch am Bergisel gesprungen wird, ist an Wettkampftagen auch die Brennerstraße (B182) zwischen der Autobahnausfahrt Innsbruck-Süd und der Leopoldstraße von 9 bis 17 Uhr gesperrt.

Nächstes Stau-Wochenende kündigt sich an

Die Tiroler Polizei empfiehlt, lange Autoreisen von und nach Tirol in die späteren Nachmittagsstunden zu verlegen. In jedem Fall sollte ausreichend Zeit – und auch Pausen – eingeplant werden. Für Seefeld-Besucher empfiehlt es sich, auf Bus und Bahn umzusteigen sowie den Shuttle-Service zu nutzen. Wer trotzdem nicht auf das Auto verzichten mag, kann von den Großparkplätzen in Telfs und Scharnitz in die Shuttlebusse umsteigen, um nach Seefeld zu kommen. Mit einer Eintrittskarte sind alle Öffi-Fahrten kostenlos.

Staureich dürfte dann auch das zweite WM-Wochenende werden. Denn dann brechen die Bayern und Baden-Württemberger in die Ferien auf. (TT.com)