Nach langen Verhandlungen: Startschuss für neuen Bahnhof in Schwaz

Schwaz – Seit Jahren warten viele Pendler in Schwaz am Bahnhof nicht nur täglich auf den Zug, sondern auch auf eine barrierefreie Erschließung aller Bahnsteige. Bereits vor zwei Jahren hieß es, dass die Verträge zwischen Stadt, Land und ÖBB bereitlägen. Doch der Startschuss für den Umbau des Bahnhofes wollte einfach nicht fallen. Immer wieder erklärte Bürgermeister Hans Lintner, dass man seitens der Stadt bereit sei, doch die Ausfertigung der Verträge durch die ÖBB noch dauern würde. Nun soll es aber endlich so weit sein.

Im Sommer 2019 findet der Spatenstich zum Großprojekt am Bahnhof statt. Neben dem Bau einer neuen Personenunterführung sollen zudem Liftanlagen zu den Bahnsteigen entstehen. „Geplant ist auch die Modernisierung der Bahnhofsausstattung durch zeitgemäße Informationsmonitore, wettergeschützte Wartekojen oder Wegeleitsysteme“, sagt Projektleiter Harald Schreye­r, ÖBB-Infrastruktur AG. Die Gesamtkosten fürs Projekt betragen laut ÖBB knapp 28 Millionen Euro.

Die ersten Vorarbeiten starten schon jetzt. Darunter fallen u. a. verschiedene Leitungsumlegungen oder auch der Abriss des Bahnsteiges 4. Ab Samstag, 9. März, ist dieser Bahnsteig nicht mehr erreichbar. Sämtliche Züge in Richtung Innsbruck fahren deshalb vom Inselbahnsteig 2/3 ab. Dieser ist allerdings nicht barrierefrei, sondern nur über eine Treppe erreichbar. Mobilitätseingeschränkte Reisende will man seitens der ÖBB aber nicht im Stich lassen. Sie können sich via Kundenservice Hilfe holen. (TT)