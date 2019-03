Zu Fuß am schnellsten: Stau sorgt für Gesprächsstoff im Außerfern

Von Helmut Mittermayr



Reutte, Heiterwang, Bichl­bach — Auch am Dienstag war der Megastau vom Samstag noch emotionales Thema bei den morgendlichen Kaffeehausrunden des Außerferns. In anderen Tiroler Bezirken wurde die Reuttener „Lösung" mit Interesse zur Kenntnis genommen: Kann die Behörde bei Vollstau — wie eben in Reutte geschehen — transitierende Verkehrsteilnehmer flächendeckend aus mehreren Orten aussperren und auf eine Straße zwingen, aber Einheimische weiterfahren lassen, war die Frage. Bei Gefahr in Verzug nach § 44b der Straßenverkehrsordnung könnten Maßnahmen ergriffen werden, lautete die prinzipielle Antwort von Bezirkshauptfrau Katharina Rumpf. So wurden schnell Gelüste auch in anderen Tiroler Orten geweckt, Ähnliches auszuprobieren. Auch, wo der Ermessensspielraum für „Gefahr in Verzug" enden könnte, wurde eifrig diskutiert.

In Reuttes Nachbargemeinde Heiterwang wird der vergangene Samstag jedenfalls unvergessen bleiben. Bürgermeisterin Beate Reichl erzählt, dass sie sich nicht erinnern könne, dass es je so schlimm gewesen sei. „Die Lebensqualität hat rigoros abgenommen. Das ganze Dorf war verstopft. Man konnte nur noch zu Fuß gehen." Aber enorm betroffen seien die Heiterwanger und Heiterwangerinnen auch bei jedem normalen Urlauberschichtwechsel. Dann mache es oft keinen Sinn, den Ort untertags zu verlassen. „Eine Einkaufsfahrt nach Reutte — unmöglich. Wer Verwandte in Innsbruck besuchen möchte, müsste dort um fünf Uhr Früh läuten und käme erst um zehn Uhr abends wieder heim." Die staugeplagte Bürgermeisterin, auf mögliche Lösungen angesprochen, lacht fast grimmig auf: „Fahrverbot!"

Bichlbachs Dorfchef Klaus Ziernhöld — seine Gemeinde leidet regelmäßig unter Ausweichverkehr — findet „die Vorgangsweise von BH Rumpf mutig. Respekt, das hat sie gut gemacht. Wird halt schwierig sein, das öfter umzusetzen."