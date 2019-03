Zusätzliche Dosierampeln an B179 bei Reutte-Nord und Vils gefordert

Reutte – Mit einer neuen Idee ist der bekannte Mediziner Walter Bachlechner, Mitglied der Initiative „Fernpassscheiteltunnel Nein Danke“, an die Bezirkshauptmannschaft Reutte herangetreten. Bachlechner würde das Ampeldosiersystem bei Reutte-Süd, das im Zwischentoren große Verkehrserleichterung gebracht hat, erweitern, um den „Verstopfungen“ im Tal­kessel Reutte entgegenzuwirken. Die Dosierregelung ab Reutte-­Süd habe nämlich auch einen neuen Umwegverkehr, geleitet durch die Navis der Autos, verursacht, ist für Bachlechner klar. Darum sein Vorschlag, auch diesen zu dosieren. „Wenn auf der B179 bei der Abfahrt in Vils und Reutte-Nord eine Ampel steht, die 30 Sekunden rot und 10 Sekunden grün schaltet (oder 60/20), dann baut sich dieser Umwegsverkehr nicht so stark auf und ein Durchkommen Einheimischer und vor allem von Einsatzfahrzeugen wird besser“, ist sich der Reuttener sicher. Diese Regelung, schon eine Baustellenampel würde genügen, könnte sofort installiert werden. BH Katharina Rumpf hat den Vorschlag zumindest zur Prüfung an Verkehrsexperten weitergeleitet.

Eine unter secure.avaaz.org neu aufgelegte Online-­Petition mit Namen „Schluss mit dem Verkehrschaos im Ort – Polizeikontrollen bei Reutte-Nord jetzt“ haben bis Mittwochmittag etwas mehr als 1200 Personen unterschrieben. ( hm )