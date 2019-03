A7: Abfahrt Füssen wird drei Wochen komplett gesperrt

Von Simone Tschol

Vils, Füssen – Seit geraumer Zeit beschäftigt der Verkehrsknoten A7/Füssen den dortigen Stadtrat und das zuständige Staatliche Bauamt in Kempten.

„Insbesondere der aus Norden über die A7 kommende Verkehr hat an der Abfahrt auf die B310 zu Stoßzeiten als Linksabbieger kaum eine Chance, in Richtung Füssen abzufließen. Der Druck auf die wartenden Autofahrer, auch mal eine Lücke zu finden und zügig in diese zu schlüpfen, steigert die Unfallzahlen“, weiß der im Staatlichen Bauamt für die Lechstadt zuständige Ralf Eisele.

Neben der Unfallhäufigkeit hätten auch die Rückstauungen bis auf die A7 den Handlungsbedarf stark steigen lassen. An der Abfahrt von der A7 wird daher eine neue Ampelanlage installiert, die mit der Hauptkreuzung gleichgeschaltet wird. Zeitgleich wird auch die Asphaltdecke auf der querenden Bundesstraße erneuert. Am 25. März wird mit den Arbeiten begonnen, der Kreuzungsbereich komplett gesperrt. Bis 12. April können Autofahrer also bei Füssen weder auf die A7 auf- noch von ihr abfahren.

Für Außerferner bleibt daher in diesem Zeitraum lediglich der Weg über die „alte Straße“ bei Ziegelwies nach Füssen. Der Versuch, über Pfronten nach Füssen zu gelangen, zieht den großen Umweg über Eisenberg-Hopferau-Hopfen nach sich, da die Autobahnbrücke beim Grenztunnel nicht befahrbar und somit auch die Fahrt von Weißensee nach Füssen unmöglich sein wird.

Mit Beginn der Osterferien endet die Vollsperrung wieder. Die Arbeiten gehen aber am 29. April weiter. Bis 10. Mai ist mit weiteren Verkehrsbehinderungen an der Hauptkreuzung zu rechnen. Dann startet nämlich das zweite Baulos – die Verlängerung des Linksabbiegers vom Zentrum von Füssen kommend in Richtung Grenztunnel. „Hier kommt es vor allem zu Stoßzeiten, wenn Ausflugs- und Pendlerverkehr zusammenkommen, zu massivem Rückstau, der regelmäßig bis zum Heuberger-Kreisel reicht. Der Linksabbieger ist viel zu kurz“, erläutert Eisele. Daher würden der Damm verbreitert und die Linksabbiegespur von derzeit zirka 50 Meter auf 110 Meter verlängert.

Eisele abschließend: „Wenn alles nach Plan läuft, sollten die Arbeiten am Verkehrsknoten Füssen mit 10. Mai abgeschlossen sein. Ab 11. Mai kann der Verkehr wieder in alle Richtungen ungehindert fließen.“