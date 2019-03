Begegnungszone : Kein Durchfahren und Parken mehr

Von Christoph Blassnig

Lienz – Sie stand gar nicht auf der Tagesordnung des letzten Gemeinderates, doch die Begegnungszone in der Lienzer Innenstadt erregte erneut die Gemüter von Christian Steininger (ÖVP) und Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ). Von der Neugestaltung der Gehwege und der Fahrbahn in der Zwergergasse durch Pflasterungen bog Steininger zur Frage ab, wie es denn nun um die Verkehrssituation in der verordneten Begegnungszone bestellt sei. Der Gemeinderat berief sich auf ein Schreiben der Bezirkshauptmannschaft vom Februar dieses Jahres, die keine schlüssige Begründung für die Verordnung einer Anrainerbeschränkung vorliegen sieht. Dagegen setzt sich die Bürgermeisterin nach wie vor für ein Fahrverbot in der Lienzer Begegnungszone ein, unter der Zulassung von Anrainerverkehr von der Muchar- in die Zwergergasse – und zwar ausschließlich dort. Ein Durchfahren der Innenstadt in Nord-Süd-Richtung oder gar das Parken in diesem Bereich stehe dem langen Bemühen um die Schaffung eines gepflasterten „Wohnzimmers für die Bürger“ entgegen und soll deshalb per Verordnung untersagt werden. „Erst recht will ich nicht, dass in allen anderen Bereichen der Begegnungszone, wie sonst üblich, Autos fahren dürfen.“ Auch Vizebürgermeister Kurt Steiner (ÖVP) hält es mittlerweile für „unvorstellbar, dass Autos durch die Messinggasse oder die Rosengasse fahren. Das will niemand.“ Blanik erklärte, sie sei nicht der Meinung des Beamten der Bezirkshauptmannschaft. Man habe mehrere Gutachten und Ergänzungen zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmer vorgelegt. „Wenn uns die Behörde nicht folgt, fahren überall wieder Autos mit 20 km/h. Das wäre ein eklatanter Rückschritt und eine Qualitätseinbuße in der Stadt. Mit mir nicht.“

Blanik ergänzte, sie werde keine Ruhe geben und notfalls alle Hebel in Bewegung setzen, auch rechtlich durch alle Instanzen gehen, wenn nötig. Auch Gemeinderat Josef Blasisker (FPÖ) sagte, er könne einer Begegnungszone wie in Kufstein, wo alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind, nichts abgewinnen. „Ich war im Sommer in Kufstein“, erläuterte Blanik. „Die Straßen sind zwar gepflastert und es sind Leute auf der Straße, aber die Autos fahren, als ob nichts wäre.“ Für Steininger kommt die Ablehnung der Behörde einer Kapitalniederlage des Antragstellers gleich. „Nicht schlüssig“, trotz seitenlanger gutachterlicher Ausführungen, „das sollte uns zu denken geben.“ Überzeugend für die Behörde würde wohl ein gemeinsames Gesamtkonzept mit Anrainern und Wirtschaftstreibenden sein, mutmaßte der ÖVP- Gemeinderat. Blanik: „Lienz schöner wohnen“ sei das Leitbild, dem man sich verpflichtet habe, nicht fahren und parken.

Die Zwergergasse wird bis zum Sommer gepflastert. Einstimmig wurden dafür 300.000 Euro freigegeben.