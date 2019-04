Geisterfahrer unterwegs: Tödlicher Irrtum auf der Straße

Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Acht Kilometer gegen die Fahrtrichtung war am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr ein 47-jähriger Pkw-Lenker auf der Brennerautobahn unterwegs. Der in Tirol lebende Bulgare konnte schließlich bei der Ausfahrt Innsbruck-Süd von einer Streife der Autobahnpolizei angehalten werden. Wie sich herausstellte, war der Mann offenbar erheblich alkoholisiert. Dem Geisterfahrer wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen, der Pkw musste von einem Abschleppdienst von der Fahrbahn entfernt werden. Verletzt wurde niemand, der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Gemeingefährdung angezeigt.

Im vergangenen Jahr wurde in Tirol 42-mal vor Fahrzeugen in falscher Fahrtrichtung gewarnt. Das geht aus der Geisterfahrerstatistik des Radiosenders Ö3 hervor – siehe Kasten rechts. „Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum Autofahrer zu Geisterfahrern werden“, weiß Markus Widmann, Leiter der Landesverkehrsabteilung der Tiroler Polizei. Neben der Alkoholisierung wie im aktuellen Fall können auch Übermüdung, Überforderung oder Verwirrtheit dafür verantwortlich sein, dass sich Lenker plötzlich auf der falschen Richtungsfahrbahn wiederfinden.

„Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum Autofahrer zu Geisterfahrern werden.“ Markus Widmann (Leiter Verkehrspolizei Tirol) - Christian Granbacher

Gar nicht so selten sind allerdings auch jene Fälle, in denen Lenker ihr Auto bewusst gegen die Fahrtrichtung steuern. So komme es beispielsweise an der Hauptmautstelle Schönberg auf der Brennerautobahn immer wieder vor, dass Autofahrer wenden oder rückwärts fahren, weil sie sich kurzfristig dafür entscheiden, doch auf der Bundesstraße und nicht auf der mautpflichtigen Autobahn weiterzufahren. Aber auch an der Lkw-Kontrollstelle Radfeld kommt es laut dem Leiter der Tiroler Verkehrspolizei immer wieder vor, dass Lkw-Fahrer, die es verpasst haben, zur Kontrollstelle auszufahren, stehen bleiben und zurücksetzen. Grundsätzlich seien die Autobahnauffahrten in Tirol aber so gut gekennzeichnet, dass ein Lenker in normaler Verfassung kaum zum Geisterfahrer werden könne, sagt Widmann.

Tatsächlich investiert der Autobahn- und Schnellstraßenbetreiber Asfinag viel in die Sicherheit und Warneinrichtungen, wie Stefan Siegele, Asfinag-Geschäftsführer für Tirol und Vorarlberg, betont. Neben den großen leuchtgelben Warntafeln links und rechts an jeder Autobahnauffahrt und bei Rastplätzen gibt es in Tunnels ein spezielles System, das Geisterfahrer automatisch erkennt und in der Folge die Ampeln auf Rot schaltet und Autofahrer vor dem unerwarteten Gegenverkehr warnt. Außerhalb von Tunnels werden Geisterfahrerwarnungen über die elektronischen Überkopfanzeigetafeln kommuniziert und Verkehrsteilnehmer aufgefordert, sich rechts zu halten.

Wer mit einer Geisterfahrerwarnung konfrontiert ist, sollte die Ruhe bewahren, die Geschwindigkeit reduzieren, sich mit ausreichend Abstand auf dem rechten Fahrstreifen einordnen und nicht überholen. Wenn möglich, sollte man außerdem am nächsten Park- oder Rastplatz bis zur Entwarnung stehen bleiben.

Nicht immer enden Fahrten auf der Gegenfahrbahn so glimpflich wie jene am Sonntagabend: Erst Ende März kam es auf der Arlberg-Schnellstraße bei Flirsch zu einem schweren Unfall. Dort war ein 56-jähriger Österreicher falsch aufgefahren und anschließend gegen den Pkw eines 49-jährigen Schweizers gekracht. Die beiden Lenker sowie die Beifahrerin des Schweizers, seine 50-jährige Ehefrau, wurden dabei schwer verletzt und in den Fahrzeugen eingeklemmt.