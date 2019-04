Demonstranten „sperrten“ Reuttener Straße bei Pflach

Pflach – Demonstranten haben am Samstag – pünktlich zu Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg – einen beliebten Schleichweg in Pflach blockiert. Laut Polizei beteiligten sich zu Spitzenzeiten rund 60 Menschen an der Blockade der L69, die von den Außerferner Grünen beantragt worden war.

Die Straße war von 9 bis 12 Uhr zwischen der ehemaligen Pfanner Stube und dem Kreisverkehr gesperrt. Von der Abfahrt Reutte-Nord der B179 konnten Verkehrsteilnehmer in dieser Zeit nicht über Pflach, Reutte und Breitenwang zur Auffahrt Reutte-Süd gelangen. Die Blockade verlief laut Polizei Reutte völlig friedlich und ereignislos. (TT.com)