Brennerbasistunnel: Meter um Meter dem Ziel entgegen

Von Benedikt Mair

Innsbruck – Wie Rauch aus dem Maul eines Drachens zieht der Dampf aus dem Loch in der Felswand im Ahrental. „Drinnen ist’s warm, draußen kalt. Daher kommt das“, ist Roland Vogltanz’ knappe Erklärung. Er sitzt am Steuer eines Kleinbusses, steuert ihn auf die Nebelwand zu und taucht ein.

„Jetzt geht es 2,6 Kilometer hinunter, mit einem Gefälle von etwa zehn Prozent. Willkommen im Brennerbasistunnel“, sagt Vogltanz. Hunderte Führungen hat er schon geleitet, Tausende Menschen durch die Stollen tief im Tiroler Gestein gelenkt. Ein Förderband, hoch über dem Tunnelboden, ist zu sehen. Das gedimmte Flackern weißer, grüner und blauer Neonlampen zieht am Kleinbus vorbei. „Blau steht für einen Wasseranschluss, grün für Strom. Die weißen Lampen sind zur Orientierung da.“

Die meisten der beschäftigten Tunnelbauer kommen aus der Steiermark, Tirol und Kärnten. - Thomas Boehm / TT

Der Brennerbasistunnel ist Europas größte Baustelle und nach seiner geplanten Fertigstellung im Jahr 2027 die längste unterirdische Eisenbahnverbindung der Welt – vom Portal Tulfes bis nach Franzensfeste in Südtirol sind es 64 Kilometer. Vor knapp einem Jahrzehnt, im Dezember 2009, wurde mit den ersten Arbeiten am Erkundungsstollen im Ahrental begonnen.

Der Nebel lichtet sich und gibt den vollen Blick auf die Röhren frei, deren Wände mit dicken Schichten aus Beton bedeckt sind. „An einigen Stellen müssen wir immer wieder neue Schichten auftragen, weil das Gestein arbeitet und Risse entstehen lässt“, erklärt Vogeltanz. In einer Ecke steht eine Telefonzelle. „Die Baufirma hat die in ganz Österreich zusammengekauft und damit im Tunnel ein eigenes Kommunikationsnetzwerk aufgebaut.“ Im Minutentakt fahren Geländewagen, Bagger, Laster vorbei. Im BBT herrscht reger Betrieb.

Wenn Konrad Bergmeister über „seine“ Baustelle spricht, gerät er schnell ins Schwärmen – über „einzigartige Notfallkonzepte“ bis hin zum ideellen Wert des Tunnels für ein „vereintes Europa“. Der Südtiroler Ingenieur, Universitätsprofessor und Chef der BBT-Gesellschaft empfängt hin und wieder Besucher im Zenzenhof, dem Basislager für die Bauarbeiten in Tirol.

Meter um Meter geht es voran. - Thomas Boehm / TT

Heute sorgt der Brennerbasistunnel kaum noch für Schnappatmung, der Start war holpriger, viel Überzeugungsarbeit war nötig. „Aus Protest gegen den Bau des Brennerbasistunnels hat man mir 2007 in Pfitsch, in Südtirol, die Autoreifen zerstochen“, schwelgt Bergmeister in unangenehmen Erinnerungen. Inzwischen sei vieles einfacher, man habe aus den Erfahrungen gelernt, Routine sei eingekehrt. Bergmeister führt als Beispiel die Beweissicherung bei Gebäuden im Einzugsgebiet der Baustelle an: „Von 9000 Verträgen, die unterzeichnet werden müssen, liegen schon 80 Prozent unterschrieben vor.“ Generell gibt sich der BBT-Chef zuversichtlich. Von den insgesamt 230 Kilometern an Tunneln, Zulaufstrecken, Notfallröhren „sind derzeit knapp 100 Kilometer ausgebrochen. Es geht voran.“ Insgesamt gibt es im Laufe der Arbeiten zehn große Baulose – vier in Italien, sechs in Tirol.

„Aus Protest gegen den Brennerbasistunnel hat man mir 2007 in Pfitsch die Autoreifen zerstochen.“ Konrad Bergmeister (BBT-Vorstand) - Thomas Boehm / TT

Zurück tief unter der Erde, in der Weströhre, wo die Züge nach Inbetriebnahme von Italien kommend in Richtung Norden fahren werden. „Die Tunnelarbeiter, von denen 70 Prozent aus Kärnten, Tirol und der Steiermark kommen, sind hier gerade dabei, die finale Tunnelwand anzubringen“, sagt Roland Vogltanz und zeigt auf die riesige Stahlkonstruktion. „Das ist der Schalwagen, pro Tag wird hier ein Abschnitt von 12,5 Metern fertiggestellt. Es geht voran.“

Moderator Richard Hammond dreht im Tunnel. - Reuters