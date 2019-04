Neue Leitungen: Südring in Innsbruck wird zur Baustelle

Innsbruck — Gute Nerven brauchen Verkehrsteilnehmer derzeit in Innsbruck. Neben der Großbaustelle am Vorplatz des Hauptbahnhofes wird seit Dienstag auch an Teilen des Südrings gebaut: In der Egger-Lienz-Straße zwischen Neuhauserstraße und Innerkoflerstraße muss eine rund 60 Jahre alte Ringrohrleitung (die wichtigste Leitung der Trinkwasserversorgung) erneuert werden.

Laut Innsbrucker Kommunalbetrieben (IKB) erfolgt die Sanierung in einem grabenarmen Verfahren (also möglichst ohne offene Grabungen). Das soll die Auswirkungen auf den Verkehr möglichst gering halten. Während der gesamten Bauphase bleibt jeweils eine Fahrspur in beide Richtungen offen. Die Gehsteige und Linienführung der IVB-Buslinie T bleiben von der Baustelle unberührt.

Neben Wasserleitungen werden auch Stromleitungen verlegt, der Hauptkanal saniert und TIGAS-Leitungen ausgetauscht. Geplanter Abschluss der Arbeiten ist Ende November 2019. Am Südring bleibt jeweils eine Fahrspur in beide Richtungen offen. (TT.com)