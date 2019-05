Kilometerlanger Stau auf A12, Arbeiten dauern bis 16 Uhr

Terfens – Wie bereits berichtet, werden seit heute Früh an der Behelfsbrücke auf der Inntalautobahn (A12) bei Terfens Reparaturarbeiten durchgeführt. Am Vormittag gab es in Fahrtrichtung Kufstein zwischen Wattens und Parkplatz Weer-Süd – geschuldet dem morgendlichen Berufsverkehr – zwischen sechs bis sieben Kilometer Rückstau. Wurde ursprünglich damit gerechnet, dass die notwendigen Sanierungsarbeiten bis Mittwoch dauern könnten, gibt die Asfinag nun Entwarnung. „Wir werden die Arbeiten spätestens heute Nachmittag gegen 16 Uhr abgeschlossen haben“, erklärt Alexander Holzedl, Pressesprecher der Asfinag, auf Nachfrage der TT.

Derzeit gebe es in Fahrtrichtung Kufstein noch drei bis vier Kilometer Rückstau. Autofahrer müssten dabei mit Verzögerungen von 20 bis 30 Minuten rechen. Dies dürfte bis zur Öffnung der zweite Spur auch so bleiben, meint Holzedl

Bereits am Morgen hat die Polizei am Brenner mit einer Blockabfertigung für Lkw reagiert, um so die Situation auf der A12 zumindest etwas zu entlasten. Der Grund für die Arbeiten: Bei einer Inspektion wurden kürzlich bei einigen Schweißnähten im Stahlträgerwerk Mängel festgestellt, die vermutlich durch die enorme Belastung durch den Lkw-Verkehr verursacht wurden. (TT.com, hu)