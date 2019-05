Nichts geht mehr: Sieben Kilometer Rückstau auf A12 bei Terfens

Terfens – Wie bereits berichtet, werden seit heute Früh an der Behelfsbrücke auf der Inntalautobahn (A12) bei Terfens Reparaturarbeiten durchgeführt. Derzeit gibt es in Fahrtrichtung Kufstein zwischen Wattens und Parkplatz Weer-Süd bereits rund sieben Kilometer Rückstau. Wie die Autobahnpolizeiinspektion Wiesing gegenüber der TT erklärte, gibt es für den LKW-Verkehr bereits am Brenner Blockabfertigung, um so die Situation zumindest etwas zu entlasten.

Nicht ganz klar ist, wie lange die Arbeiten an der Brücke dauern. Laut Asfinag könnten die notwendigen Reparaturen bis Mittwoch andauern. Der Grund für die Arbeiten: Bei einer Inspektion wurden kürzlich bei einigen Schweißnähten im Stahlträgerwerk Mängel festgestellt, die durch die enorme Belastung durch den Lkw-Verkehr verursacht wurden. (TT.com, hu)