Polizei beschlagnahmte heuer bereits 28 Radar- und Laserblocker

Innsbruck – Ein Blick ins Internet zeigt, das Geschäft mit sogenannten Radar- bzw. Laserblockern boomt. Schon ab rund 500 Euro sind solche Geräte zu haben. Die Angebote reichen von einfachen Radarwarnanlage bis hin zu Geräten, die störende Signale vom Fahrzeug ausgesenden, die wie eine Schutzwand vor dem Laserstrahl der Messpistole schützen sollen.

Die illegalen Blocker müssen von den Lenkern sofort ausgebaut werden, erst danach ist eine Weiterfahrt möglich. - LPD Tirol

Doch diese Gräte sind seit einer neuen Bestimmung im Kraftfahrgesetz, die 2017 in Kraft trat, in Österreich streng verboten. Wer gegen diese Bestimmung verstößt, muss einerseits mit einer hohen Geldstrafe (Strafrahmen im Kraftfahrgesetz bis zu 5000 Euro) und andererseits mit der Beschlagnahme und dem Verfall des Radar-/Laserblockers rechnen. Verantwortlich sind sowohl der Lenker als auch der Zulassungsbesitzer.

Inzwischen verstärkt die Tiroler Polizei die Kontrollen und führt seit Mitte Februar im Rahmen der Verkehrsüberwachung auch spezielle Überprüfungen im Hinblick auf die Verwendung von Radar- und Laserblockern durch. So wurden am vergangenen Wochenende im Rahmen von Verkehrskontrollen auf der Inntalautobahn bzw, auf der Zillertalstraße vier Laserblocker sichergestellt, wodurch sich die Zahl der heuer schon beschlagnahmten verbotenen Geräte auf 28 erhöht. Laserblocker wurden vor allem in hochpreisige Fahrzeuge der verschiedenen Autohersteller (bisher Mercedes, Lamborghini, Porsche, Audi, VW, Alfa Romeo und Ford) eingebaut, so die Landespolizeidirektion Innsbruck in einer Aussendung am Dienstag.

Bei den Amtshandlungen der Polizei seien manche Lenker sofort geständig, andere würden nach Ausreden suchen und erst Einsicht zeigen, wenn sie feststellen, dass die Beamten über die eingebaute Technik bis ins kleinste Detail Kenntnis haben. Die illegalen Blocker müssen von den Lenkern sofort ausgebaut werden, erst danach ist eine Weiterfahrt möglich. Die einzelnen Komponenten werden von der Polizei beschlagnahmt und den Verwaltungsbehörden übermittelt.

Die Polizei werde ihre verstärkten Kontrollen hinsichtlich illegaler Radar-/Laserblocker weiter fortsetzen und warnt ausdrücklich davor, derartige technische Einrichtungen in Fahrzeuge einzubauen. (TT.com)