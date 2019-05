Grenzenlose Buslinie von Kufstein ins Bayerische

Thiersee – Ab Pfingstsonntag, 8. Juni, startet die Buslinie Schliersee – Kufstein – Schliersee. Damit geht ein langgehegter Wunsch von Gästen und der Bevölkerung der Region in Erfüllung.

„Früher gab es bereits einen Linienverkehr, mit der Privatisierung in Österreich wurde dieser allerdings eingestellt“, erklärte Thiersees Bürgermeister Hannes Juffinger. 30.000 Euro kostet dieser Probebetrieb, der bis 29. September geplant ist. Dieser Betrag wird von den Gemeinden Schliersee, Bayrischzell, Fischbachau, dem Landkreis Miesbach und dem TVB Kufsteinerland aufgebracht. Weitere 10.000 Euro kostet das Marketing für dieses Projekt und dafür gibt es eine Interreg-Förderung in der Höhe von 75 Prozent.

Im Sommer geht es vor allem um die Weitwanderwege, auf denen man nach Belieben in den Bus einsteigen kann. An den Wochenenden werden zudem Radträger mitgeführt, sodass auch jene Menschen zusteigen können, denen die Kraft oder der Akku ausgegangen ist. Zweimal täglich geht es nach Bayern hin und retour. Der Fahrpreis beträgt sechs Euro für eine Einzelperson und neun Euro für eine Familie – für die Hin- und Rückfahrt. Die Initiatoren sind zuversichtlich, dass die Buslinie auch von der heimischen Bevölkerung angenommen wird. Vor allem soll der Sommerbetrieb nun zeigen, ob es sich lohnt, auch in der Wintersaison für eine Verbindung zu sorgen. (be)