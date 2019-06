Pfingstreisewelle: Kilometerlange Staus auf Tirols Straßen

Innsbruck — Geduld und starke Nerven sind am Samstag auf Österreichs Straßen gefragt. Die Pfingstreisewelle aus Deutschland ist voll angelaufen und sorgte bereits in den frühen Morgenstunden für kilometerlange Staus auf den heimischen Autobahnen. Die Hotspots sind auch heuer wieder die Tauernautobahn, die Fernpassroute und die Brennerautobahn.

Die Baustelle auf der Europabrücke sorgt für zusätzlichen Stau. - Thomas Boehm / TT

Schon am Vormittag ging es auf der A13 in Richtung Brenner extrem schleppend voran. Der Stau vor der Europabrücke - dort ist eine Baustelle eingerichtet und nur zwei Fahrspuren sind frei - reichte gegen 9 Uhr bereits bis auf die Inntalautobahn (A12) zurück. Beide Fahrtrichtungen waren betroffen. Später staute es sich schon rund 20 Kilometer weit von Hall bis Schönberg. Der ÖAMTC warnte vor dichtem Verkehr auch an der Mautstelle Sterzing.

Auch auf der Fernpassstraße (B179) zwischen Füssen und Reutte brauchen Verkehrsteilnehmer viel Geduld. Viel Verkehr gibt es auch auf folgenden Straßen: Seefelder Straße (B177), Zillertalstraße (B169), Achenseestraße (B181) und Loferer Straße (B178) zwischen Wörgl und St. Johann.

Blockabfertigung und Warten am Deutschen Eck

Die Verbindungen am Großen Deutschen Eck waren ebenfalls schon am Vormittag überlastet: Sowohl auf der A93 vor dem Grenzübergang Kufstein als auch auf der A8 vor der Grenze am Walserberg verloren Reisende bis zu eine Stunde.

Seit 5 Uhr ist direkt nach der Grenze auf Tiroler Seite die Lkw-Blockabfertigung als Dosiermaßnahme in Kraft. Damit soll ein Verkehrskollaps auf der A12 und der A13 in Fahrtrichtung Süden verhindert werden. Durch die Maßnahme sind jedoch auch die anderen Verkehrsteilnehmer betroffen, da schon weit vor dem Grenzübergang Kufstein die rechte Fahrspur für Autos nicht mehr zur Verfügung steht. Die Maßnahme kann theoretisch den ganzen Tag (je nach Bedarf) aufrecht erhalten werden. Bis dato wurde an solchen Tagen in der Regel „nur" von 5 bis 10 Uhr dosiert.

Stau auch auf der Zufahrt zur Brennerautobahn in Patsch. - Thomas Boehm / TT

35 Kilometer Stau auf der Tauernautobahn

Doch nicht nur in Tirol staut es sich: Der ÖAMTC meldete schon am frühen Vormittag eine Blechlawine von 35 Kilometern auf der Tauernautobahn (A10). Zwischen dem Autobahngrenzübergang Walserberg auf der Westautobahn (A1) und Werfen auf der A10 brauchten Autofahrer Geduld.

Weil viele versuchten, über die Salzachtalstraße (B159) auszuweichen, diese aber wegen Arbeiten nach einem Steinschlag gesperrt war, waren auch die Ortsdurchfahrten von Kuchl und Golling verstopft. Vor dem Ofenauertunnel und dem Tauerntunnel gab es Blockabfertigung. Bitte warten hieß es zudem vor dem Karawankentunnel in Kärnten. (TT.com, APA)