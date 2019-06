Rigorose Fahrverbote ab morgen in Tirol: Land sagt Stauchaos den Kampf an

Innsbruck - Zu drastischen und scharfen Maßnahmen greift das Land nun im Kampf gegen den Pkw-Ausweichverkehr, der in den vergangenen Wochen Tirol immer wieder im Würgegriff hatte. Bereits am Fronleichnamstag (7 bis 19 Uhr) wird es auf einer Reihe der Autobahn-Ausweichrouten im niederrangigen Straßennetz zwischen Hall und Kematen zu rigorosen Fahrverboten für den gesamten Verkehr kommen.

Ausgenommen werden soll lediglich der Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr. Das teilten LH Günther Platter und LHStv. Ingrid Felipe am Mittwochnachmittag in einer Pressekonferenz mit.

„Drastische Situationen verlangen drastische Maßnahmen", begründete Platter. Diese Verordnung wird im Anschluss vom 22. Juni bis 14. September jeweils von Samstag bis Sonntag (7 bis 19 Uhr) aufrecht erhalten. Lediglich die Brennerbundesstraße bleibt zum Großteil von diesen Fahrverboten ausgenommen.

"Wir sind das der Bevölkerung schuldig"



Die Polizei wird im Anschluss an die betreffenden Autobahnabfahrten sowie mobil kontrollieren und transitierende (Urlauber)-Pkw ausnahmslos wieder auf die Autobahn (in den Stau) schicken. Das entsprechende Datenmaterial über alle Sperren wurde bereits dem Verkehrsministerium übermittelt, von wo aus es die Navi-Betreiber abrufen und an die Endgeräte einspeisen müssen. „Wir sind das der Bevölkerung schuldig", argumentierten Platter und Felipe. (mami)

Temporäre Fahrverbote auf niederrangigem Straßennetz in Tirol L9 (Mittelgebirgsstraße) ab Hall Richtung Tulfes

L38 (Kreisverkehr Ampass Häusern)

Fahrverbot der L9 (Iglerstraße) und L32 (Aldranserstraße): Kreisverkehr Innsbruck-Mitte Richtung Igls bzw. Richtung Aldrans

L38 (Ellbögenerstraße) ab Amras Kreisverkehr Bleichenweg (Kreisverkehr Höhe DEZ) weil hier Abfahrt A12 Innsbruck-Ost

Fahrverbot Kreuzung Patscher Straße-Römerstraße in Patsch

L11 (Völserstraße) Kreisverkehr Völs sowohl Richtung Westen als auch Richtung Osten

L13 (Sellraintalstraße) Höhe Kreisverkehr Kematen (im Bereich des Sicherheitszentrums) Regionale Fahrverbote im Bereich Nösslach:

Nach der Abfahrt auf der A13 Richtung Vinaders und Gries am Brenner soll auf der Gemeindestraße Nösslach ebenfalls ein Fahrverbot verordnet werden