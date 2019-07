IG-Luft fällt ab heute für E-Autos

Ab heute tritt eine Änderung des Immissionsschutzgesetzes?Luft (IG?L) in Kraft, mit der eine gesetzliche Ausnahme von Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Autobahnen und Schnellstraßen für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb oder mit Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie geschaffen worden ist. Heißt für die Lenker von (vor Ort) CO2-freien Stromern und Wasserstoff-Pkw: Geschwindigkeitsbeschränkungen gemäß IG-L gelten nicht mehr, sie können also auch in 100-km/h-Zonen die gesetzlich erlaubten 130 km/h fahren. Voraussetzungen: Die Ausnahme gilt nur für reine E- sowie Wasserstofffahrzeuge und nicht für Hybridmodelle. Sie kann nur von Fahrzeugen in Anspruch genommen werden, die bereits über ein Kennzeichen mit grüner Schrift verfügen. Es kann nur auf Strecken 130 km/h gefahren werden, auf denen die Ausnahme bereits per Schild kundgemacht wurde. (fell)