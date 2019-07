Schulschluss in Tirol: Mit Staus und Sonne in die Ferien

Innsbruck — Der Ferienbeginn in West- und Südösterreich wird ab Freitag die Autofahrer auf den Hauptverkehrsrouten in Richtung Süden wieder auf eine harte Geduldsprobe stellen. Neben Tirol beginnen auch in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Vorarlberg sowie in einigen deutschen Bundesländern und in Teilen der Niederlande die Sommerferien.