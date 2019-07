Österreich-Rundfahrt in Tirol: Verkehr in Schwaz, Kufstein und Kitzbühel betroffen

Innsbruck — Von Donnerstag bis Freitag (11./12. Juli) führt die 5. und 6. Etappe der 71. Internationalen Österreich-Rundfahrt durch Tirol. Dabei müssen Autofahrer in den Bezirken Schwaz, Kufstein und Kitzbühel mit Einschränkungen im Straßenverkehr rechnen.

Donnerstag (11. Juli): 5. Etappe von Neukirchen (Salzburg) nach Kitzbühel

Streckenverlauf Neukirchen (12 Uhr) — B 165 (Gerlos Straße) — Gerlos (12.40 Uhr) — Hainzenberg (13 Uhr) - B 169 (Zillertal Straße) - Strass i.Z (13.30 Uhr) — B 171 (Tiroler Straße) — Kundl (13.55 Uhr) — Wörgl (14.05 Uhr) — L 41 (Grafenweg Straße) — Hopfgarten (14.25 Uhr) — B 170 (Brixental Straße) — Westendorf (14.32 Uhr) — Kitzbühel (Ende: ca. 14.55 Uhr)

Einschränkungen: Gegen 12.25 Uhr erreicht der Tourtross am Donnerstag Tirol. Entlang der Strecke ist auf den Bundesstraßen mit kurzfristigen Anhaltungen zu rechnen. Außerdem ist der Verkehr in den Stadtgebieten von Wörgl und Kitzbühel eingeschränkt.

Sperre: Fahrverbot besteht am Donnerstag für die B165 Gerlos Straße in beiden Fahrtrichtungen ab Passhöhe bis zum Gasthaus Waldheim in Zell am Ziller. Voraussichtlich dauert die Sperre von 11.45 bis 13.15 Uhr — spätestens bis das Schlussfahrzeug mit der grünen Flagge eintrifft.

Freitag (12. Juli): 6. Etappe von Kitzbühel zum Kitzbüheler Horn

Streckenverlauf Kitzbühel (11 Uhr) — B 161 (Pass Thurn Straße) — Oberndorf (11.08 Uhr) — L 40 und L 202 (Oberndorfer und Reither Straße) — Reith bei Kitzbühel (11.15 Uhr) — B 170 (Brixental Straße) — Kitzbühel (11.21 Uhr) — B 161 (Pass Thurn Straße) — St. Johann in Tirol (11.35 Uhr) — B 176 (Kössener Straße) und B 172 (Walchsee Straße) — Kössen (12.05 Uhr) — B 178 (Loferer Straße) — St. Johann in Tirol (12.25 Uhr) — B 176 (Kössener Straße) — Kössen (12.50 Uhr) — B 178 (Loferer Straße) — St. Johann in Tirol (13.15 Uhr) — B 161 (Pass Thurn Straße) — Kitzbühel (13.30 Uhr) — Kitzbüheler Horn (Ende: ca. 13.50 Uhr)

Einschränkungen: Die 6. Etappe findet ausschließlich im Bezirk Kitzbühel statt, wobei ein Rundkurs (St. Johann — Kössen) zweimal befahren wird. Auf den Bundes- und Landesstraßen entlang der Strecke müssen sich Autofahrer wiederum auf kurzfristige Anhaltungen einstellen. Auch im Stadtgebiet von Kitzbühel kann es zu Behinderungen kommen. (TT.com)