Felssprengung in Brandenberg: L4 bis Dienstag gesperrt

Brandenberg – Nach einem Felssturz Samstagnachmittag in Richtung Brandenberger Straße (L4) wurde am Montag ein großer Gesteinsbrocken von einer Spezialfirma gesprengt. Darauf folgten Abräum- und Sicherungsarbeiten bzw. die Reparatur des Steinschlagnetzes. Laut Land Tirol kann die L4 nach Beendigung der Arbeiten am Dienstagnachmittag freigegeben werden. (TT)

