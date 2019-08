Ärger über Öffis in der Bilgeristraße

Igls — Der Verkehr in Igls nimmt stetig zu. Die Öffis tragen zwar dazu bei, den Individualverkehr zu reduzieren, bringen aber auch eine Lärmbelastung. FPÖ-Stadtparteiobmann Rudi Federspiel ärgert sich über die hohe Frequenz an IVB-Bussen in Richtung alte Patscherkofel-Talstation. „Jeder J-Bus fährt die Schleife über die alte Talstation. Das ist für die Busse, die von der neuen Talstation kommen, völlig unsinnig. Es würde völlig reichen, wenn nur jene von Innsbruck kommend die alte Talstation anfahren. Das würde die Bilgeristraße massiv entlasten", so Federspiel.

IVB-Chef Martin Baltes erklärt, dass es ursprünglich ein Wunsch aus der Bevölkerung war, dass eben jedes Mal die Schleife über die alte Talstation gemacht werde. „Wir sind offen für alles, sofern dies vom Ortsteilausschuss gewünscht wird", betont Baltes. Unterausschuss-Vorsitzende Maria Zimak will das Thema bei der kommenden Ausschusssitzung besprechen. (dd)