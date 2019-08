Heiterwang hätte gern ein Abfahrverbot

Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist die Gerade — das gilt auch für die Strecke durch Heiterwang. Und das sehen auch viele ausweichende Urlauber so, wenn sie an Stauwochenenden von der Umfahrung abfahren und den Ort Heiterwang verstopfen. In der vergangenen Gemeinderatssitzung berichtete BM Beate Reichl daher auch über das Ansinnen, für die Gemeinde Heiterwang ein Fahrverbot während solcher Stautage zu erreichen.

„Es sind zwei Bürger an die Gemeinde herangetreten, die das angeregt haben", sagt Reichl. Sie selbst sei angetan, immerhin erlebte Heiterwang schon an einigen Reisewochenenden verstopfte Straßen an allen Ecken und Enden des Ortes. „Wir brauchen ohnehin ein verkehrstechnisches Gutachten für das Gewerbegebiet", so die Bürgermeisterin. Darin soll auch ausgelotet werden, ob neben anderen Geschwindigkeitsbeschränkungen so eine Sperrung möglich ist. „Es wäre wünschenswert."

Denn gerade die Steigung vom Ort hinaus auf den Katzenberg wird immer wieder von Verkehrsteilnehmern als extreme Beschleunigungsstrecke genutzt. Schon jetzt, wenn die Umfahrungstunnels gesperrt sind, macht die Bürgermeisterin auch die an der Straße lebenden Familien mit Kindern aufmerksam, dass wieder mehr Vorsicht geboten sei.