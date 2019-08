Neue Parkautomaten in Kitz

Der Ausschuss­obmann für Innenstadt, ruhenden Verkehr und Taxis, LA GR Alexander Gamper, konnte dieser Tage die neueste Generation von Parkscheinautomaten in Kitzbühel in Empfang nehmen. „Eine notwendige und wichtige Anschaffung, die auch ein Mehr an Kundenkomfort bringt", so LA Gamper erfreut. Die alten Geräte waren mittlerweile über 18 Jahre im Einsatz und sind nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. Die neuen Geräte verfügen nun auch über die Möglichkeit der Kartenzahlung per Bankomat und Kreditkarte, was einen deutlichen Mehrwert für Gäste und Einheimische darstellt. „Wir haben nun auch die Möglichkeit, Tagespark­tickets auszugeben. Dazu muss sich jedoch der Ausschuss noch einmal beraten. Es macht weni­g Sinn, die Tagestickets im Innenstadtbereich anzubieten, dann bekommen wir die Autos gar nicht mehr raus", glaubt Gamper. Die alten Geräte werden dieser Tage Zug um Zug durch die neuen ersetzt und sind sofort einsatzbereit. (TT)

