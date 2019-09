Reisende am Fernpass werden unter die Lupe genommen

Von Alexander Paschinger

Nassereith, Seefeld – Schon seit einigen Tagen durfte man sich fragen, was die paarweise angeketteten Koffer entlang mancher Straßenzüge zu bedeuten haben. Am Dienstag klärte sich das Ganze auf: Am Kettenanlegeplatz in Nassereith und in Seefeld wurden gestern Verkehrsteilnehmer zur Seite gewinkt und über Ursprung, Ziel und Zweck ihrer Fahrt befragt. Und die Koffer? Sie enthalten die Technik zur automatischen Kennzeichenverfolgung. Das Ingenieurbüro IKK führt diese groß angelegte Verkehrsuntersuchung im Auftrag des Straßenerhalters Asfinag und des Landes Tirol durch. Es geht um die Grundlagen für eine mögliche Realisierung des Tschirganttunnels von Nassereith in Richtung Inntal.