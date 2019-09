Inntalautobahn zwischen Mils und Imst heute Abend für drei Stunden gesperrt

Imst – Am Donnerstag, 12. September, wird die Inntalautobahn (A12) zwischen Imst und Mils bei Imst von 20 bis 23 Uhr komplett gesperrt. Der Grund: Neue Stromkabel müssen über die Autobahn gespannt werden.

Wie die Asfinag in einer Aussendung mitteilte, wurde bei einem Unfall vor einigen Wochen ein Strommasten beschädigt. So schwer, dass er abgebaut werden musste. Mittlerweile ist der neue Masten errichtet. Die Tiwag zieht nun am Donnerstagabend im Bereich Imst-Süd die neuen Strumleitungen. In dieser Zeit wird der Verkehr über die Landesstraßen umgeleitet. (TT.com)