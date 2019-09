Landecker Parksheriffs haben nun am Sonntag Ruhetag

Landeck – An Sonn- und Feiertagen dürfen öffentliche Parkflächen in Landeck wieder gratis benutzt werden. Der Fleckerlteppich aus Kurzpark- und Anrainerparkzonen wurde entflochten, es wird demnächst neue Beschilderungen und Bodenmarkierungen geben. Das sind die wesentlichen Neuerungen der Landecker Parkraumbewirtschaftung, die in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag mehrheitlich beschlossen wurde.

