Dritter E-Scooter-Betreiber zieht sich wieder aus Innsbruck zurück

So schnell der dritte E-Scooter-Betreiber gekommen war, so schnell war er dann auch wieder weg. Seit ein paar Tagen sind die Fahrzeuge des Anbieters Hive aus Innsbruck verschwunden. Den Grund dafür, den beschreibt Unternehmenssprecher Martin Schrotter so: „Die Stadt hat sehr niveauvolle Spielregeln aufgestellt. Wir sind derzeit technisch nicht in der Lage, diese, was die Geschwindigkeitsbegrenzungen betrifft, einzuhalten.“ Deshalb ziehe man sich zurück und will im Frühjahr 2020 noch einmal einen Anlauf in Innsbruck starten. Dabei müsste der Betreiber die Akkreditierungsvereinbarung der Stadt gar nicht unterschreiben. Man will aber. „Wir wollen hier ein partnerschaftliches Miteinander finden und hier gemeinsam auch in der Zukunft zusammenarbeiten“, sagt Schrotter. (mw)