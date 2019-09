Parkplatz beim Bahnhof Westendorf ist jetzt auf Schiene

Westendorf – Der Bahnhof Westendorf wurde bereits vor Jahren saniert, der Parkplatz ließ auf sich warten. Gemeinde und ÖBB wurden sich lange nicht einig. Vor allem die Gemeinde drängt nun aber immer mehr auf eine Lösung, denn der Parkplatz war einer Tourismusgemeinde nicht mehr würdig und auch die Pendler werden immer mehr.

Mittlerweile sind bei allen Partnern die entsprechenden Beschlüsse gefallen, sodass noch heuer mit den Planungen begonnen werden kann. Verläuft alles nach Plan, ist ein Baustart im Frühjahr 2020 vorgesehen und nach einer Bauzeit von wenigen Monaten stehen den Bahnkunden in Westendorf 69 Plätze sowie 40 überdachte Fahrradabstellplätze und 20 Stellplätze für einspurige Fahrzeuge zur Verfügung. ÖBB, Land und Gemeinde investieren in Westendorf gemeinsam 516.000 Euro.

„Mit dem Ausbau der P+R-Anlage Westendorf und der Modernisierung des Bahnhofs Kirchberg befinden sich alle Bahnhöfe und Haltestellen im Brixental auf einem zeitgemäßen, attraktiven Niveau. Das ist uns wichtig, um unseren Fahrgästen einen möglichst einfachen Umstieg auf die Bahn zu ermöglichen und immer mehr Menschen von den Vorteilen der Schiene zu überzeugen“, sagt Regionalleiter Christian Wieser von der ÖBB Infrastruktur.

Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe betont die Bedeutung für den Klimaschutz: „Mit den nun beschlossenen Investitionen in Westendorf starten wir das nächste Projekt unserer P+R-Offensive im Brixental. Damit erleichtern wir den EinwohnerInnen des Brixentales aber auch den dort urlaubenden Gästen den Um- und Einstieg in das öffentliche Verkehrsnetz. Moderne multimodale P+R-Angebote sind klimaschonende Investitionen in die Zukunft und daher auch weiterhin ein Schwerpunkt des Landes Tirol in den kommenden Jahren.“ (aha, TT)