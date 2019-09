Ärger über Großtraktoren in Tirol: Ladung oft schlecht gesichert

Von Brigitte Warenski

Innsbruck – Was für den Lkw gilt, gilt nicht für den Großtraktor: Wer einen 40-Tonner-Lastkraftwagen lenken will, muss mindestens 21 Jahre alt sein. Für ein 40-Tonnen-Traktorgespann, dessen Zugmaschine bis 40 km/h schnell unterwegs sein darf – was laut Markus Widmann, Leiter der Landesverkehrsabteilung, „den Großteil der Traktoren betrifft“ –, gibt es den Führerschein schon mit 16 Jahren.