Untere Bahnhofstraße in Wörgl ab dem Frühjahr fix Fußgängerzone

V Von Jasmine Hrdina

Wörgl – Wenn die „stille Zeit“ anbricht, wird es auch im Wörgler Zentrum ruhiger. Zumindest was den Verkehr angeht. Im Advent soll sich die untere Bahnhofstraße nämlich in eine weihnachtliche Fußgängerzone verwandeln. An diese Situation dürfen sich die Wörgler dann gleich gewöhnen, denn mit Frühjahr 2020 sollen Fahrzeuge ab der Kreuzung Fritz-Atzl-Straße Richtung Norden generell von der Bahnhofstraße verbannt werden.