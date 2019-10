Ein Jahr gratis mit dem Bus in Gemeinden um Lienz

Im Mai startete die Umsetzung eines neuen Regio­bus-Mobilitätskonzeptes für die Stadt Lienz und die umliegenden Gemeinden Amlach, Gaimberg, Thurn und Trist­ach. Erstellt wurde es durch den Verkehrsverbund Tirol (VVT) in Zusammenarbeit mit dem Gemeindeverband ÖPNV Osttirol, den Standortgemeinden und dem Tourismusverband Osttirol (TVBO). Die Linien 1, 2 und 3 fahren nun im durchgängigen Stundentakt, die Betriebszeiten wurden, mit leicht saisonalen Unterschieden, abends um eine Stunde verlängert und die Busse fahren seither jahresdurchgängig auch an den Samstagen. Eine weitere Neuerung ist das Jahresticket Lienz: Für 173,30 Euro kann man ein Jahr lang beliebig oft alle Regiobusse in Lienz und den umliegenden Gemeinden im Talboden nutzen. Im Rahmen einer Marketingkampagne des VVT haben den Sommer über 750 Personen an einem Gewinnspiel teilgenommen. Im Rahmen einer Verlosung sind nun fünf Jahrestickets vergeben worden. Die Gewinner sind Melanie Moser aus Gaimberg, Viktoria Rauchegger aus Abfaltersbach sowie Josefa Niederreiter, Manfred Niederwieser und Sabrina Plautz aus Lienz. (TT)