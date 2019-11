Brenner Straße wieder befahrbar, Felbertauernstraße noch gesperrt

Brenner, Lienz, Innsbruck – Die Brenner Straße (B 182) ist wieder befahrbar, wenn auch vorerst nur einspurig, teilte das Land Tirol am Donnerstag mit. In zehn Tagen sollen wieder beide Spuren geöffnet werden, hieß es. Die Bundesstraße wurde wegen einem rund 200 Quadratmeter großen Hangrutsch am vergangenen Sonntag gesperrt. Das lockere Erdmaterial wurde aus dem Hang entfernt und nun vernetzt, um ihn stabil zu halten.

Weiter nicht befahrbar ist hingegen die Felbertauernstraße in Osttirol. Auch der Felbertauerntunnel bleibt für den Verkehr gesperrt. Die Sperre zwischen Matrei und Mittersill dauert wegen der erhöhten Lawinengefahr nach Angaben der Felbertauern AG voraussichtlich noch bis Freitag 12 Uhr. (APA, TT.com)