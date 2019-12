Den größten Stau gab es wegen der Grenzkontrollen

Die Neuauflage der regionalen Fahrverbote in Tirol ist ohne größere Probleme verlaufen. Zum Start der Weihnachtsferien am Wochenende beachteten laut Polizei fast alle Autofahrer die Vorschriften. „Im Vergleich zum Sommer war das Ausmaß der Zurückweisungen überschaubar", sagte der Leiter der Verkehrspolizei in Tirol, Markus Widmann, am Sonntag. Eine genauere Bilanz sollte am Montag vorliegen.

Nur vereinzelt hätten Urlauber versucht, im Raum Kufstein und auf der Fernpass-Strecke gesperrte Ausweichrouten zu nehmen, so Widmann. Generell waren die Alpen aber aufgrund des schlechten Wetters nach dem Eindruck der Polizei kein bevorzugtes Ziel für Tagesausflügler. Das habe zu einer Entschärfung der Verkehrslage beigetragen.

Der richtige Härtetest für Widmann kommt aber erst mit dem ersten Urlauberschichtwechsel nach den Weihnachtsfeiertagen.

Gestaut hat es sich allerdings am Samstag wieder vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden auf der Autobahn. Nach wie vor wird von der deutschen Grenzpolizei durchgehend kontrolliert, dadurch entstehen kilometerlange Rückstaus. Verbesserungen bei den Kontrollen sind trotz Versprechen nicht zu erwarten. (TT)