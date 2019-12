Autobahn-Teilstück ist mautfrei, aber viele wissen es nicht

Von Wolfgang Otter

Kufstein – Der Stein, der den Bürgermeistern in der Region Kufstein vom Herzen gefallen ist, war weit zu hören. So weit, dass nun viele deutsche Autofahrer es auch wissen: Das Teilstück der Autobahn zwischen Kufstein Süd und der Staatsgrenze ist auch ohne Vignette befahrbar. Der Verkehr hat sich aber nicht in Luft aufgelöst – das war auch nicht zu erwarten.

„Aber es ist besser geworden. Rein subjektiv beurteilt, denn Zahlen liegen noch keine vor“, sagt Christian Ritzer, Bürgermeister von Niederndorf. Sein Ort war ein großer Verlierer der Vignettenpflicht und der Grenzkontrollen. Um elf Prozent mehr Fahrzeuge wurden gezählt, die Tagesbelastung lag bei über 12.000 Fahrzeugen. Die Folge war, dass der Stau das Dorfzentrum lahmlegte.

Mit dem Fall der Mautpflicht auf dem rund zehn Kilometer langen Autobahnstück sei in Richtung Kufstein eine spürbare Entlastung aufgefallen, bilanziert der Niederndorfer Bürgermeister. Richtung Deutschland allerdings sei noch immer viel zu starker Verkehr. Das hängt mit den Grenzkontrollen zusammen, die für lange Autokolonnen auf der A12 und in Folge für Ausweichverkehr auf dem niederrangigen Straßennetz sorgen.

Auch in Kufstein war weniger los, wie Bürgermeister Martin Krumschnabel sagt. Aber auch er betont, dass es sich um einen rein subjektiven Eindruck handelt, „und ob das mit der Vignettenbefreiung zusammenhängt, lässt sich nicht sagen“, so der Stadtchef.

Astrid Mair, stv. Bezirkspolizeikommandantin und für den Bereich Verkehr zuständig, kann diese Wirkung bestätigen. „Die Vignettenbefreiung hat sicher dieses Wochenende eine Entlastung für die Stadt Kufstein gebracht“, sagt sie zur TT.

Trotzdem sind auch die zusätzlichen Maßnahmen wie die Dosierampeln notwendig. Wie sehr, zeigt auch die Bilanz des vergangenen Wochenendes bei der Polizei. Mair berichtet von rund 1360 Zurückweisungen auf der Landesstraße bei Langkampfen, für das während der verkehrsreichen Wochenenden ein Fahrverbot besteht (außer Ziel- und Quellverkehr). Diese hohe Zahl erstaunte die Exekutive, da es auf der Autobahn keine allzu langen Staus vor der Staatsgrenze gab. Trotzdem dürfte die Ausweichroute attraktiver gewirkt haben. Auch für den Niederndorfer Bürgermeister Ritzer bleibt die Dosierampel wichtig. „Dadurch entstehen im Dorfzentrum Lücken, die zum Abwickeln des Dorfverkehrs wichtig sind“, sagt er.

In der bayerischen Nachbargemeinde Kufsteins, Kiefersfelden, beklagte man am Wochenende trotz der neuen Regelung noch immer viele Pkw, die durch den Ort fuhren. Viele davon, wie zu erfahren war, hatten „gelbe Nummernschilder“, dürften also aus den Niederlanden stammen. Das Problem könnte hier die Information sein. „Das muss noch langsam in die Köpfe rein, aber das wird sicher noch geschehen “, sagt der dortige Bürgermeister Hajo Gruber. „Aber wir haben eine deutliche Entlastung“, zieht er Bilanz über die ersten Tage ohne Vignette. Die Gemeinde Kiefersfelden hat übrigens selbst Transparente anbringen lassen. Zusätzliche Schilder seien noch in Arbeit. Auch Bürgermeister Krumschnabel denkt an entsprechende Hinweise entlang der Eibergstraße. „Die offiziellen Schilder gehen da eher unter, die sind unauffällig“, meint Krumschnabel.

Auch die vielen Anrufe bei der Polizei zeigen die Verunsicherung bei den Autofahrern, wie Astrid Mair erzählt. Ihre Dienststelle hatte vor dem großen Urlauberansturm immer wieder Anfragen, „wie man zum Urlaubsort kommt“, so Mair.