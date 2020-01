Weitere Schutzwege in Innsbruck sind in Planung

Insgesamt zehn neue, teilweise mit Ampelanlagen ausgerüstete Schutzwege wurden in Innsbruck im Jahr 2019 errichtet, weitere sind in Planung. Die zehn neuen „Zebrastreifen" befinden sich an folgenden Kreuzungen: Gramartstraße und Hungerburgweg, Höhenstraße und Schlerngasse, Riedgasse und Bäckerbühelweg, Col-di-Lana-Straße und Haller Straße, Bernhard-Höfel-Straße und Grabenweg, bei der neuen Ampel Innrain und Schöpfstraße, Arzler Straße und Alois-Schrott-Straße, Colingasse und Bürgerstraße, in der Gumppstraße und bei der neuen Ampel am Rennweg über die Mühlauer Brücke.

Das freut naturgemäß Christian Schoder und Teresa Kallsperger von der städtischen Fuß- und Radkoordination: „Fußgänger benötigen im Straßenverkehr besondere Aufmerksamkeit und Sicherheit. Die neuen Schutzwege ermöglichen nun die sichere Querungsmöglichkeit an einigen Stellen im Innsbrucker Stadtgebiet. Die Errichtung verdanken wir dem Mitwirken einer Vielzahl von Ämtern im Stadtmagistrat."

Oft sind es Meldungen von BürgerInnen, die — bei entsprechend hoher Nachfrage — zur Errichtung eines neuen Schutzweges führen, je nach Fahrzeugfrequenz auch mit Ampelunterstützung. Für das Jahr 2020 sind laut Stadt bereits weitere Schutzwege in Planung. Die ressortzuständige Vizebürgermeisterin Uschi Schwarzl bittet deswegen auch weiterhin um die Meldung von Gefahrenstellen — auch wenn nicht alle Vorschläge umgesetzt werden können. (TT)