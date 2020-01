Widerstand gegen „neue alte Verkehrslösung“ in Hall wächst

Hall, Mils – Die Debatte über eine Verkehrslösung im Großraum Hall ist wieder voll in Fahrt. Vor allem die Tatsache, dass sich unter den zwei in die Endauswahl gekommenen Varianten für eine zusätzliche Autobahnanbindung erneut eine „lange Südumfahrung“ von Hall findet, die der 2015 abgelehnten Spange Hall Ost ähnelt, ruft nun immer mehr Vertreter der Zivilgesellschaft auf den Plan.

Dazu zählen Andrea Vorhofer und Günter Freudenschuß vom Verein „Faire Mobilität Mils“. Sie treten klar für die zweite, von der Bevölkerung im Partizipationsprozess favorisierte Variante ein: einen Vollanschluss beim Milser Gewerbepark. Dieser hätte bei einem Flächenverbrauch von „nur“ ca. einem Drittel eine ähnliche Entlastungswirkung wie die Umfahrung, „zusätzlich wäre auch Volders entlastet“, so Freudenschuß.

„Unberührte“ Natur sei beim Gewerbepark kaum noch vorhanden, sodass auch in diesem Aspekt „weniger Schaden angerichtet“ werde. Dagegen hätte die Spange „massive Auswirkungen“ auf einen Naturbereich, in dem drei Gewässer zusammentreffen, und läge direkt beim Naherholungsgebiet Guggerinsel. Wenn man viel Geld ausgebe und dann doch wieder eine ähnliche Variante wie 2015 vorantreibe, sei die Frage, „wie ernst man die Bevölkerung nimmt“, ergänzt Vorhofer.

Das Hauptargument gegen die Variante Mils Ost – nämlich dass sie laut Planern nur langfristig und unter „vermutetem Widerstand“ der Asfinag umsetzbar sei – lässt Freudenschuß nicht gelten. Die Asfinag sei kein „Außerirdischer auf einem entfernten Planeten“, sondern ein Unternehmen in Bundeseigentum, das, „politischen Druck vorausgesetzt“, im Interesse der Bürger wirken werde. Das Argument, wonach die A12 weitere 4400 Fahrzeuge täglich nicht mehr aufnehmen könne, sei angesichts von 2,5 Mio. Transit-Lkw jährlich „ein Hohn“. Und warum ein Verfahren zehn Jahre dauere, solle man jene fragen, „die durch entsprechende Gesetzgebung dafür verantwortlich sind“. Markus Sauer von „Mils Mobil – Plattform zur Förderung umweltverträglicher Mobilitätsformen“ vermisst wiederum die Auseinandersetzung mit Alternativen zu einer Straßenlösung. Zwar sei anzuerkennen, dass sich bei den Regio-Busverbindungen im Großraum Hall einiges getan habe. Über weitergehende Öffi-Maßnahmen wie einen S-Bahn-Halt Mils werde aber kaum gesprochen. Auch die Umsetzung des regionalen Radwegekonzeptes „geht aus unserer Sicht zu langsam“.

Zugleich plädiert Sauer dafür, zunächst „Optimierungen im Bestand“ umzusetzen – dafür hätten beim Partizipationsabend im April sogar noch mehr Bürger gestimmt, als für Mils Ost. So sei etwa die Frage, ob das Ampelsystem am Hotspot Unterer Stadtplatz in Hall nicht doch so angepasst werden könne, dass am Linksabbieger Richtung A12 pro Grünphase deutlich mehr Fahrzeuge „durchkommen“. Derzeit sei der Rückstau Richtung Osten massiv, Richtung Westen viel geringer.

BM Eva Posch hat indes beim Haller Neujahrsempfang nochmals den weiteren Fahrplan skizziert: Man werde dem Land Tirol, das „nun einmal zuständig“ sei für eine so große straßenbauliche Maßnahme, heuer zwei klar formulierte Varianten präsentieren können. Diese müssten vom Land „rasch so weit ausgearbeitet werden, dass sehr bald klar ist, welche Variante überhaupt genehmigungsfähig“ sei, betonte Posch: „Wir brauchen nicht nur die Aussicht auf eine Lösung, sondern rasche Maßnahmen.“ Im Planungsverband habe man, unter Einbeziehung der Bevölkerung, die Aufgabe erfüllt. „Wir sind korrekt und mit fachkundiger Begleitung vorgegangen. Auch wenn die Ergebnisse nicht allen passen, lasse ich mich nicht beirren, mit diesen Vorschlägen das Land zum weiteren Planen und Umsetzen aufzufordern.“ (md)