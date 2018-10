Zwei Tote bei Unwettern in Großbritannien

Bei schweren Unwettern sind in Großbritannien zwei Menschen ums Leben gekommen. Im Dorf Cwmduad in Wales starb laut Polizei ein Mensch bei einem Erdrutsch in der Nacht zum Sonntag. In der Grafschaft Carmarthenshire trat ein Fluss über die Ufer, es kam zu Überschwemmungen.

In Brighton an der Südküste Englands wurde ein Mann von Wellen ins offene Meer gerissen und ertrank. Die Küstenwache rief die Bevölkerung wegen des Sturms „Callum“ und seiner Folgen zu höchster Vorsicht auf. Der Wetterdienst gab Hochwasserwarnungen für mehrere Regionen in Wales und England aus. (APA/AFP)