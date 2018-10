Herbst in Tirol bleibt weiter golden, doch Kälteeinbruch im Anmarsch

Wien, Innsbruck – Goldener Herbst (fast) ohne Ende: Das überaus sonnige Herbstwetter der vergangenen zwei Wochen hat zur Folge, dass in manchen Regionen des Landes bereits zur Monatsmitte das Soll an Sonnenstunden für den gesamten Oktober erreicht wurde. „So wurde in Wien am gestrigen Dienstagnachmittag die 133. Sonnenstunde aufgezeichnet, ebenso viele Sonnenstunden gibt es üblicherweise im ganzen Monat“, sagt Ubimet-Meteorologe Manfred Spatzierer. „Das heißt, ab sofort macht die Sonne in der Bundeshauptstadt Überstunden.“

In den kommenden, überwiegend sonnigen Tagen werden noch zahlreiche Orte im ganzen Land hinzukommen, sodass der Monat landesweit wohl mit einem dicken Plus in der Sonnenscheinbilanz schließen wird. In Innsbruck wurden etwas bis zum gestrigen Dienstag 117 Sonnenstunden gezählt, im langjährigen Schnitt sind es im gesamten Monat 163.

Es bleibt sonnig und mild

In den kommenden Tagen setzt sich das goldene Herbstwetter in weiten Teilen Tirols uneingeschränkt fort. Zwischen Hoch “Viktor“ über der Ukraine und einem Tief nördlich der Britischen Inseln liegt Österreich weiterhin in einer leicht föhnigen Südströmung. Abgesehen von Frühnebelfeldern scheint meist die Sonne, die Temperaturen bleiben auf einem überdurchschnittlichen Niveau.

Wetteränderung ab Dienstag

Das zuletzt so wetterbestimmende Hoch „Viktor“ zieht sich ab Sonntag zwar zurück bzw. löst sich auf, vom Atlantik wird sich aber rasch ein neues Hoch zu uns vorschieben. Da der Wind auf nördliche Richtung dreht, gehen die Temperaturen etwas zurück und nähern sich so einem der Jahreszeit normaleren Niveau an.

Ab Dienstag scheint sich die Großwetterlage grundlegend umzustellen: Mit einer stürmischen Nordwestströmung erreichen dann Fronten mit teils kräftigem Regen die Alpen. Selbst Schnee könnte dann ein Thema werden. (TT.com)